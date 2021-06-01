Сельскохозвредителей предложили уничтожать отходами от производства пива

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1 июня 2021, 13:56

Фото: соцсети

Испанские биологи обнаружили, что смесь из навоза, отходов производства пива и рапсового масла может уничтожать круглых червей-нематод и других вредителей и при этом повышать урожайность растений. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Высокая концентрация соединений азота в этой смеси стимулирует рост полезных микробов в почве. Это одновременно ускоряет разложение навоза и приводит к гибели нематод и других беспозвоночных вредителей, повреждающих корни растений и снижающих их урожайность. Они совершили это открытие, обратив внимание на то, что продукты гниения некоторых растений содержат в себе вещества из класса изотиоцианатов и глюкозинолатов, крайне токсичных для нематод и других вредителей.

В ближайшее время ученые планируют изучить, обладают ли подобными свойствами другие виды растительных отходов производства.

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