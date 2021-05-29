Горящий 9-е сутки у Шри-Ланки корабль перевозил токсичные вещества, на борту находится как минимум 25 тонн азотной кислоты
29 мая 2021, 12:59
На борту сингапурского контейнеровозе X-Press Pearl, который не могут потушить уже больше недели, находились токсичные вещества. Корабль, горящий в территориальных водах Шри-Ланки, перевозил 1486 контейнеров, среди которых были ёмкости с 25 тоннами азотной кислоты и химикатами из Индии. Об этом сообщает «НИА Экология».
Несмотря на попытки экстренных служб предотвратить экологическую катастрофу, на воде вокруг судна ещё несколько дней назад были замечены нефтяные пятна, а в прибрежных водах около порта Коломбо обнаружилось большое количество мазута.
Кроме того, с целю потушить огонь ВВС Шри-Ланки сбросили на горящий корабль 425 килограммов химических реактивов, которые так и не смогли потушить пламя.
О масштабах последствий произошедшего для экологии эксперты пока не говорят.
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