Горящий 9-е сутки у Шри-Ланки корабль перевозил токсичные вещества, на борту находится как минимум 25 тонн азотной кислоты

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

29 мая 2021, 12:59

Фото: с сайта «НИА Экология»

На борту сингапурского контейнеровозе X-Press Pearl, который не могут потушить уже больше недели, находились токсичные вещества. Корабль, горящий в территориальных водах Шри-Ланки, перевозил 1486 контейнеров, среди которых были ёмкости с 25 тоннами азотной кислоты и химикатами из Индии. Об этом сообщает «НИА Экология».

Несмотря на попытки экстренных служб предотвратить экологическую катастрофу, на воде вокруг судна ещё несколько дней назад были замечены нефтяные пятна, а в прибрежных водах около порта Коломбо обнаружилось большое количество мазута.

Кроме того, с целю потушить огонь ВВС Шри-Ланки сбросили на горящий корабль 425 килограммов химических реактивов, которые так и не смогли потушить пламя.

О масштабах последствий произошедшего для экологии эксперты пока не говорят.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости