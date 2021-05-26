Экологи Сахалина отстояли уникальные лилии Глена

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26 мая 2021, 13:33

Фото: с сайта «НИА Экология»

Суд запретил горнолыжному комплексу на Сахалине производить стройку там, где растут краснокнижные лилии. Процесс, которые выиграли местные экологи, проходил против спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», планировавшего возводить объекты в Долине туристов, для чего пришлось бы вырубать лес, в котором произрастают уникальные цветы. Об этом сообщает «НИА Экология».

Лилия Глена, или кардиокринум сердцевидный, цветёт один раз в жизни. Ареал произрастания цветов ограничен островами Сахалин, Кунашир, Хоккайдо и Хонсю. Всего экологи насчитывают 5 тысяч единиц этих растений. Непосредственно на Сахалине лилии растут в бассейне реки Еланька.

«Реализация планов компании угрожала уничтожением важнейшего местообитания редкого и очень красивого краснокнижного цветка. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Экологи подали апелляцию, и она была рассмотрена Сахалинским областным судом», – рассказал руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Запрет на рубку леса и последующее строительство спасли редкие цветы от угрозы исчезновения. «Горному воздуху» также запретили завершить строительство Парковой дороги, ведущей к элитному посёлку.

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