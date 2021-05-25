Уссурийский залив загрязнен неочищенными стоками

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25 мая 2021, 13:13

Фото: с портала «Ресайкл»

Приморская общественность продолжает привлекать внимание к проблеме загрязнения Уссурийского залива неочищенными стоками. Особое беспокойство вызывает состояние ручья Безымянный, который берет свое начало возле городской свалки и впадает в залив недалеко от бухты Стеклянной — популярной для купания среди местных жителей. Об этом сообщает портал «Ресайкл».

В донных отложениях Безымянного недавно обнаружили 30-кратное превышение нормы по мышьяку, после чего водоем стали называть «ручьем с мышьяком». На очереди — пробы воды, которая вызывает настороженность из-за неестественного красноватого оттенка и неприятного запаха. Активисты обещают опубликовать результаты анализов в ближайшее время и поднять вопрос о рекультивации полигона.

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