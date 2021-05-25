Следователи начали проверку по факту загрязнения нефтью акватории Черного моря в районе Туапсе

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25 мая 2021, 12:34

Фото: соцсети

Следователи Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту обнаружения дрейфующего в юго-западном направлении побережья Черного моря нефтяного пятна. Кроме того, проверку по факту разлива нефти в районе Туапсе организовала Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следственного ведомства, сообщение о дрейфующем нефтяном пятне поступило от морского буксира по каналу радиосвязи еще в воскресенье, 23 мая. Пятно дрейфовало вдоль Черного моря в сторону Туапсе. Аварийно-спасательные формирования морского порта локализовали загрязнение и отобрали пробы морской воды для определения количественных и качественных показателей.

«Предварительно установлено, что выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска», - сообщили в Московском межрегиональном СУТ СК России.

Следователь Краснодарского отдела ведомства организовал комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в настоящее время на территории Туапсе введен режим повышенной готовности. Масляное пятно находится на расстоянии около 800 м от берега — в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора. Для его ликвидации привлечено шесть плавсредств. Для локализации нефтяных пятен уже израсходовано 1,3 тыс. кг абсорбента. Нефтемусоросборщики собрали 400 литров загрязненного нефтью абсорбента.

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