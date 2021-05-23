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Власти Мальдив предупредили о риске исчезновения островов к концу XXI века

, 16:18

Власти Мальдив предупредили о риске исчезновения островов к концу XXI века
Фото: соцсети

Мальдивы рискуют исчезнуть с лица земли к концу 21 века, если мир не начнет бороться с глобальным потеплением. Об этих опасениях рассказала министр окружающей среды и технологий страны Аминат Шауна.

- Изменение климата реально, и мы — самая уязвимая страна в мире. Земли повыше для нас нет. Есть только мы, только наши острова и море, - заявила она в эфире телеканала CNBC. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По ее словам, если природе будет наноситься такой же экологический ущерб, как и сейчас, то уже к 2100 году Мальдивы уйдут под воду. Таяние ледников повышает уровень мирового океана.

На сегодняшний день поверхность 80% из 1190 островов страны всего на один метр превышает уровень моря. На большей части суши то и дело фиксируются наводнения и эрозия береговой линии.

Власти Мальдив уже принимают некоторые меры, чтобы смягчить последствия изменений климата. В первую очередь, это меры охрана прибрежных районов. Кроме того, страна стремится стать лидером по сокращению выброса парниковых газов. Власти рассчитывают, что это убедит и другие страны последовать их примеру.

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