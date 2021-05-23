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Самый большой айсберг в мире, почти в четыре раза превышающий размер Нью-Йорка, «родился» в Антарктиде

, 13:01

Самый большой айсберг в мире, почти в четыре раза превышающий размер Нью-Йорка, «родился» в Антарктиде
Фото: с портала "Зеленая Россия"

Ледяная плита площадью 4320 квадратных километров (длина - 175 км, ширина - 25 км), получившая название А-76, оторвалась от шельфового ледника Ронне и теперь плавает в море Уэдделла — там же, где и второй по величине айсберг — А-23А, площадь которого составляет около 3380 кв. км. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Айсберг был обнаружен учеными Европейского космического агентства. На фото — А-76 и его размеры в сравнении с Майоркой (испанским островом в Средиземном море).

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