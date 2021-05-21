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21 мая 2021, 15:53

Фото: соцсети

Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко предложил с 1 сентября 2021 года по-новому согласовывать ограничения охоты. Губернаторы смогут наложить запрет охоты в определенных угодьях в отношении отдельных видов охотресурсов определенного пола и возраста, а также установить орудия, способы и транспорт для охоты, породы собак и ловчих птиц. Об этом сообщает портал «Зеленый змий».

Чтобы ограничительные решения руководителей субъектов РФ были справедливыми, по задумке чиновников Минприроды, они должны быть основаны на данных госмониторинга охотничьих ресурсов и среды обитания, подтверждающих непрерывное в течение трёх лет снижение численности, приведшее к сокращению вида более чем на 50%.

Запрет допускается обосновать протоколом регионального охотведомства либо научно-исследовательским заключением о необходимости/целесообразности ограничительных мер. Ветеринарные решения и чрезвычайные ситуации в охотничьих угодьях тоже могут послужить поводом для введения запрета.

Плановые ограничения охоты губернаторы должны согласовывать с Минприроды ежегодно до 15 мая, а внеплановые — в течение одного рабочего дня. При этом федеральный центр вправе не согласовать предложения регионов, если ограничения будут сочтены недостаточно обоснованными. А снижение численности охотресурсов менее чем на 50% или на протяжении менее трех лет подряд вообще не рассматривается как серьезный повод запретить охоту.

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