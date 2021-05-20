Русал решил спрятать своё грязное производство

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 мая 2021, 15:28

Фото: соцсети

Олег Владимирович Дерипаска где-то в перерывах между своими баталиями с ЦБ придумал единственный действенный способ исполнения собственной ESG-стратегии. Следите за руками...

Русал сначала исключит все безнадежно грязные заводы из своей структуры, а потом назовет себя AL+. Всю грязь соберут в какую-то новую структуру, название которой пока не раскрывается, но мы надеемся, что остановятся на AL-.

Законом такое не запрещено, конечно, но мы чувствуем некоторый привкус развода. Об этом сообщает портал «Зеленый змий».

Отдельно приятно, что чистая часть бывшего Русала будет ориентироваться на экспорт алюминия с низким углеродным следом белым людям за границу, пишет РБК. Ну а грязная, понятно, будет работать для родины и стараться хоть как-то отмыться.

Строго говоря, такие «патриотичные» подробности можно было бы не раскрывать, но Олег Владимирович не из пугливых.

А природу в стране пусть спасает МЧС.

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