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Глобальное потепление увеличит лето до полугода и сократит зиму

, 10:08

Глобальное потепление увеличит лето до полугода и сократит зиму

Учёные взволнованы тем, что гренландские киты не мигрируют в районы своих зимовий, а это верный знак потепления Северного ледовитого океана. Также беспокоит ускорившееся таяние льдов в арктической зоне и в северной Атлантике. Эксперты ищут причину замедления океанического течения Гольфстрим, остановка которого приведет к резкому похолоданию климата в Европе. Исследователи предрекают значительное повышение среднегодовых температур, что приведет к удлинению лета. Американские учёные установили, что потепление климата влияет на скорость изменения наклона земной оси. Росгидромет отмечает, что повышение среднегодовой температуры в России идёт быстрее, чем во всём остальном мире.

Эксперты спорят до хрипоты о причинах наблюдаемого на Земле глобального потепления. Одни считают, что во всём виновато человечество, нещадно эксплуатирующее планету и её недра, виновата мировая промышленность и техника источающие в атмосферу парниковые газы. Другие заявляют, что изменения климата на Земле носят периодический характер и человечество здесь не при чём. И все же планета меняется, и наша цивилизация влияет на её состояние. Обитание на ней в далёком прошлом динозавров, свидетельствует о том, что гравитация на земле была слабее. К нашему времени планета значительно потяжелела, что повлияло на климат и развитие её флоры, фауны и разумных обитателей. Человек осваивая новые технологии практически не заботился о сохранении природы в её первозданном виде, и она - ему за это отомстит.

Отечественные эксперты подтверждают, что с середины 90-х годов ускорилось таяние ледников на Аляске, в Гренландии, Южных Андах, Антарктиде, на Кавказе и в горах Центральной Азии. Это повлияло на ускорение дрейфа полюсов Земли на 3,28 миллиметра в год. Их смещение означает изменение наклона оси планеты. А это влияет на продолжительность сезонов. Учёные из КНР предрекают значительные климатические изменения к 2100 году. По их данным за период «с середины XX века по 2011 год продолжительность лета выросла с 78 до 95 дней, а зима сократилась до 73 дней». По их мнению, уже к концу этого века лето будет длиться полгода. Российские учёные указывают на то, что изменения происходят быстро и нелинейно. Делать прогнозы на 80 лет вперёд невозможно.

Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».

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