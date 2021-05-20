Использование криптовалюты оказалось экологически грязным и способствует потеплению Земли ещё на 2°C

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20 мая 2021, 09:44 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Наш цифровой век приносит новые экологические проблемы. На этот раз выяснилось, что майнинг криптовалют наносит вред окружающей среде, похлеще, чем грязное химическое производство. К тому же, при этом процессе идут огромные энергетические затраты, но, по сути, не создаются никакие материальные ценности, а только некоторый виртуальный «продукт» - оцениваемый, как валюта. Например, по последним данным, только майнинг (добывание) биткоина (а это лишь одна из множества разных криптовалют) ежегодно потребляет электроэнергии больше, чем Аргентина, Норвегия, Пакистан, ОАЭ, или Нидерланды.

По данным исследования Кембриджского университета (CBECI) годовое энергопотребление на добывание биткоина оценивается в 129 тераватт-часов (ТВтч), что немного превышает потребление Норвегии (124 ТВтч) за такой же период. Если бы биткойн был страной, он бы занял 29-е место из теоретических 196 стран мира. Криптофермы, где происходит майнинг биткойна потребляют в 11 раз больше электроэнергии, чем Google, и в 129 раз больше, чем Диснейленд. Тераватт-час (ТВтч) — это единица измерения потребляемой электрической мощности в 1 триллион ватт, в течение одного часа. Не удивлюсь, если правительства развитых стран или крупные корпорации начнут борьбу против биткоина в рамках «Зелёной экономики», так как на его майнинг расходуется колоссальное количество электроэнергии, которая производится не только на АЭИ и ГЭС, но и на тепловых электростанциях, которые используют в качестве горючего углеводороды или уголь, при этом выделяется большие объемы парниковых газов, что по мнению «Зелёных» приводит к глобальному потеплению и изменению климата. Так, глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что производитель электромобилей приостанавливает прием биткоинов как средства оплаты из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. И действительно, получается, что на смену коричневой сырьевой экономике приходит коричневая виртуальная, совсем не «зелёная».



КИТАЙСКИЙ СЧЁТ

Очень интересное исследование было опубликовано в журнале Nature Communications. Согласно приведенным данным на биткоин-фермы Китая приходится почти 80 % мировой торговли криптовалютами, которые рискуют подорвать климатические планы страны. Вот и получается, что если Китай не изменит свою политику в отношении добычи криптовалют, то уже через три года (к 2024 году) он произведет 130,5 млн тонн выбросов двуокиси углерода (а это больше, чем годовые выбросы Чехии и Катара).

Би-Би-Си пишет - «западные страны с подозрением относятся к данным Китая по выбросам СО2, которые ежемесячно публикуются Пекином подробно по каждой провинции. Отмечается, что Китай на пути к восстановлению экономики мог свернуть с пути декарбонизации». Поднебесная со своим майнингом криптовалют может помешать всем усилиям по борьбе с глобальным потеплением, отмечает британское издание.

Указывается, что в 2020 году Китай ввел в эксплуатацию на 38,4 ГВт больше новых потребителей электроэнергии, что больше, чем 37,8 ГВт угольных электростанций, которые были выведены из эксплуатации во всем мире. Согласно исследованию, около 40 процентов биткойн-ферм Китая работают за счёт электроэнергии, производимой на теплоэлектростанциях с использованием угля. Китай запретил торговлю криптовалютами в 2019 году, чтобы предотвратить отмывание денег, но майнинг по-прежнему разрешен.

В отчёте TransitionZero говорится, что Китай должен закрыть 588 угольных электростанций из 1058 в течение 10 лет, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по изменению климата.

РОССИЙСКИЙ УГОЛЬ

В России, горняки рапортуют об успехах. С начала года угледобыча на Кузбассе выросла на 8,2% до 78 млн тонн. Добыча энергоугля выросла на 18,6%, когда доля коксующего сократилась на 10,5% до 23,1 млн тонн. Общая переработка составила 76,5% от добычи. Всего было переработано 11,1 млн тонн топлива, на 0,4 млн тонн больше показателей 2020 года.

Конечным потребителям доставили 16,7 млн тонн. 70,6% отгружено на экспорт. Только вдумайтесь в эти цифры. Для себя нам нужно меньше 30 % от общей добычи угля — это 17,3% на металлургию, 8% на электростанции и 1% на нужды ЖКХ.

Получается, что Россия работает, кроме прочего, и на майнинг криптовалюты Китая и других стран? При этом добыча угля, как мы знаем дело очень «грязное», угольная пыль загрязняет всё вокруг и отрицательно сказывается на здоровье людей и экосистеме. Надеюсь, что послание президента Путина и переход на «зеленую экологию» изменит в корне ситуацию в России.

Необходимо с варварской добычи полезных ископаемых переходить на научные технологии, Россию должна спасти наука и возобновляемые источники энергии, - считают эксперты. К сожалению, в настоящее время Россия в значительной степени остаётся сырьевым придатком Китая и западной Европы. Добывая энергоносители, она нещадно губит собственную природу.

Напротив, парламент Испании на законодательном уровне запретил выдавать новые лицензии на разработку и добычу полезных ископаемых, а также наложил запрет на поиск новых месторождений газа и нефти. Данный закон исключает возможность добычи углеводородов, используя технологию гидроразрыва пласта и требует от всех государственных учреждений избавиться от всех активов компаний, участвующих в добыче, очистке и переработке ископаемого топлива. В свою очередь, парламент Франции одобрил тюремное наказание за нанесение вреда экологии и введение в Уголовный кодекс Франции нового вида преступления — экоцида. Греция заявила, что последняя угольная электростанция будет закрыта в 2025 году. В Нидерландах планируют запретить передвижение на дизельном и бензиновом транспорте.

МАЙНИНГ ПО-АБХАЗСКИ

Очень печально-показательный пример при майнинге криптовалюты продемонстрировала Абхазия. Дело в том, что в стране прослеживается серьезный дефицит электроэнергии, которую Абхазия получает в лимитированном объеме с гидроэлектростанции Ингур, находящейся в совместном пользовании Абхазии и Грузии.

Вера в силу биткойна вызвала настоящую «криптовалютную лихорадку». В результате в маленькой Абхазии завелось так много майнеров, что республика столкнулась с настоящим энергетическим коллапсом.

В стране открылось и начало работать более двух сотен криптоферм, которые зачастую самовольно подключались к энергосетям.

С 15 ноября 2020 в городах Абхазии ввели веерное отключение электричества — в течение нескольких часов в разное время суток жители городских районов сидят без света. Иногда электричество не включают и вовсе, так что граждане страны остаются без света круглые сутки. А в 2021 году прибавится еще одна проблема – была остановлена ИнгурГЭС на ремонтные работы. Это означает, что Абхазия будет покупать электричество в России по цене намного выше, чем её внутренняя стоимость. Потребители будут платить за кВт/час электроэнергии примерно в 2 или 3 раза дороже, чем обычно.

На данный момент практически все крипто-фермы продолжают работать нелегально. Так, например, на звонок жалобу в Сухомское управление электросетями, жителям ответили, что «свет включить не могут, так как сеть просто не тянет, потому что неподалеку на бывшем кожзаводе работает криптоферма». Граждане, уставшие сидеть без света и электричества, начали собственную охоту за криптодобытчиками. И это оказалось намного эффективней, чем у полицейских.

Министр экономики Абхазии призывает к применению «жестких мер», штрафных санкций и так далее по отношению к владельцам этих ферм. Но, в пику желаниям властей, сейчас своей очереди на подключение к энергосистеме ждут еще 300 потенциальных фермеров и ничего их не может остановить.

И ещё. Так между, прочим сообщаем, что программист Стивен Дил поведал через сайт «Лайфхакер» о неожиданной для многих стороне биткоина и других криптовалют. Он посчитал объёмы и траты энергии, которые имеют колоссальные масштабы. Всего лишь один перевод биткоина потребляет 621 кВт — это в 500 тысяч раз больше энергии, чем оплата кредитной картой». Из его уст стало известно: «Климатологи подсчитали, что только выбросов от майнинга биткоина достаточно, чтобы продвинуть глобальное потепление ещё на 2°C. А это всего лишь одна из сотен криптовалют, которые работают по тому же принципу».

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