Иркутское водохранилище катастрофически мелеет

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19 мая 2021, 12:48

фото: Алексей Безруков

На Иркутском водохранилище - ЧП. В нем почти не осталось воды, а значит, погибла рыба и высохла икра - хариус, ленок, таймень мечут икру на мелководье, а там сейчас пустыня Сахара. ЧП будет влиять на наличие здесь рыбы как минимум 5-10 лет.

Интересно, что по словам местных активистов, ниже плотины наблюдается, наоборот, критически высокий уровень воды. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Ни один государственный орган пока на происходящее не отреагировал - хотя вода стремительно убывает в Иркутском водохранилище уже вторую неделю. Губернатор Кобзев тоже молчит - очевидно, рассчитывая, что ЧП как-нибудь само себя ликвидирует.

Кстати, главной регулирующей частью Иркутского водохранилища является озеро Байкал. Которое сейчас многоуровневые чиновники активно спасают за государственные миллиарды рублей.

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