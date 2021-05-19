Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 мая 2021, 12:25

В декабре 2020 г. новоизбранный президент США Джо Байден представил климатическую программу, благодаря которой собирается вывести Штаты в лидеры в борьбе с глобальным потеплением. Американские левые рукоплещут: мало того что Агентство по охране окружающей среды (ЕРА) впервые возглавит чернокожий, так ещё и в планах новой команды демонтировать все инициативы по климату ненавистного Дональда Трампа.



Президент Трамп считал «зелёный истеблишмент» всего лишь корпорацией лоббистов, которые доят мировую экономику, пугая всех климатическим апокалипсисом. А им в реальности и не пахнет. Поэтому в 2020 г. Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату и отменил более сотни экологических обязательств страны, сэкономив бюджету миллиарды долларов. Байден намерен, несмотря на просевшую в пандемию экономику и 27-триллионный государственный долг, распилить ещё 4 трлн долларов на «восстановление инфраструктуры», словно страна подверглась ядерному удару. А взамен получить репутацию анти-Трампа.



В Парижское соглашение Америка вернулась в феврале 2021 года. Пишут, что для главы крупнейшей сверхдержавы почему-то очень важен экологический саммит ООН, который пройдёт в Глазго в ноябре 2021 года. На нём будут обсуждать в первую очередь, как ограничить выбросы углекислого газа, какими ещё запретительными мерами обложить производственный бизнес и на сколько увеличить суммы, которые страны-участники готовы жертвовать на это благое дело. Мировой экономике от этого явно не поздоровится, но Байден пока даже не стал героем. Наоборот, «зелёный истеблишмент» капризничает.



Между тем Пять сотен диссидентов обратили внимание, что люди производят лишь 5% парниковых газов. А остальные 95% – океаны, вулканы, флора. Один только исландский вулкан Эйяфьятлайокудль за 4 дня «начадил» больше, чем всё человечество за пять лет. Но ничего страшного не произошло, потому что климат на Земле менялся всегда. Потепление конца XVII – начала XVIII века было в два раза более быстрым и сильным, чем нынешнее. А сам по себе углекислый газ не загрязняет окружающую среду – наоборот, на его круговороте основана жизнь на Земле. И если бы его было в 4–5 раз больше, леса и урожаи росли бы намного быстрее. И не было бы вопросов, как прокормить растущее население планеты.



В ответ «климатическое лобби» собрало на сайте научно-исследовательской группы Deep Carbon Observatory рать из своих учёных сторонников, которые заявили прямо противоположное: вулканы выделяют в 100 раз меньше CO2, чем люди. А кто утверждает обратное, куплен мировым капиталом. Но скандал за скандалом преследует как раз лагерь глобального потепления.



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