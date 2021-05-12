Путин поручил предусмотреть снижение объема выбросов парниковых газов до уровней ниже ЕС

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12 мая 2021, 15:00

Фото: соцсети

Владимир Путин поручил правительству России предусмотреть в стратегии социально-экономического развития РФ до 2050 года сокращение накопленного объема эмиссии парниковых газов до более низких показателей, чем в Евросоюзе. Об этом сообщает портал «Зеленая энергия».

Кроме того, Путин поручил кабмину обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения. К таким проектам относятся в том числе разработка и реализация новых подходов в сфере атомной генерации энергии, водородной энергетики, возобновляемых источников энергии, а также накопителей энергии, а также создание национальной системы высокоточного мониторинга и утилизации климатически активных газов.

Отметим, что для России это достаточно непростая задача с учетом размеров страны, особенностей географии, климата и структуры экономики. Однако глава государства уверен, что эта цель с учетом научно-технологического потенциала абсолютно достижима.

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