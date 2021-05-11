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Индусы мажутся коровьим навозом, чтобы спастись от коронавируса

, 18:31

Индусы мажутся коровьим навозом, чтобы спастись от коронавируса
Фото: с портала «PostNews»

В штате Гуджарат на западе Индии некоторые верующие раз в неделю посещают коровьи фермы. Они мажутся коровьим навозом и мочой, потому что верят, что фекалии священного животного повысят их иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает «PostNews».

Врачи предупреждают, что нет научных доказательств эффективности навоза против COVID-19. К тому же, люди рискуют заболеть другими инфекциями, передающимися от животных человеку.

Параллельно с пандемией коронавируса в Индии начался резкий рост случаев заболевания мукормикозом. Инфекция поражает слизистую оболочку носа, легкие и мозг. Этот «черный грибок» встречается в земле, растениях, разлагающейся еде и навозе животных. Заражение мукормикозом в сочетании с ослабленным после коронавируса иммунитетом ведет к смерти в 50% случаев.

Индусы мажутся коровьим навозом, чтобы спастись от коронавируса Индусы мажутся коровьим навозом, чтобы спастись от коронавируса Индусы мажутся коровьим навозом, чтобы спастись от коронавируса

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