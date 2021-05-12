COVID-катастрофа в Индии — угроза всему миру

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12 мая 2021, 10:21 Анастасия Бахтина

Фото: getty images

Индия уже больше двух недель удерживает мировое лидерство по приросту заражённых коронавирусом COVID-19. По официальной статистике, количество заболевших за последние сутки - 329517. Является ли катастрофическая ситуация в Индии угрозой для всего мира?



Всего в Индии подтверждено почти 24 млн. случаев заболевания, что ставит её на второе место после США с 33,5 млн. заразившихся в ходе пандемии. Казалось бы, не самая худшая ситуация, однако чудовищная динамика и высокая численность населения в Индии вызывают серьезные опасения. По сравнению с пиком первой волны, когда в сутки заболевали в среднем 93 тыс. жителей, численность заразившихся взлетела до более 300 тыс. Более того, по мнению экспертов, вероятность того, что данная статистика отражает реальную ситуацию в Индии, минимальна, так как перегруженность лабораторий не позволяет эффективно проводить тестирование на COVID-19 и вести точный учёт заражений.



Ситуация, действительно, критическая. Многие больницы вынуждены отказывать пациентам в приёме, запасы кислорода заканчиваются, люди задыхаются прямо на улицах, печи местных крематориев плавятся из-за непрерывной работы, - все это напоминает ад.



Так почему же COVID-катастрофа в Индии - угроза для всех?



Каждый из нас был свидетелем того, как коронавирус, сперва появившийся в небольшом китайском городе, распространился по всему миру. Ограничения авиасообщения помогли снизить темпы заболеваемости, но не остановить. Поэтому нет сомнений в том, что вскоре все происходящее в Индии перекинется на весь мир.



Кроме того, среда с высоким уровнем заболеваемости идеальна для появления новых вариантов COVID-19, особенно учитывая высокую численность и плотность населения Индии. Учёные уверены, что в данных условиях вирусы продолжат мутировать, в результате чего вакцинация и наличие антител окажутся беспомощными в борьбе с пандемией.



Индийский штамм уже был обнаружен в Швейцарии, Чехии, Британии, США, Австралии и Сингапуре. Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев убеждён, что и Россия вскоре пополнит этот список. «Если мы понимаем, что очаг не только в Индии, но еще в 21 стране, то, конечно, потенциальные туристы могут завозить этот индийский штамм», - заключил он.



Такое смертоносное заболевание как COVID-19 - глобальная проблема, представляющая серьёзную угрозу для человечества. Осознавая это, мировое сообщество предпринимает все меры, чтобы помочь Индии преодолеть коронавирусный шторм. Великобритания, например, отправила 600 единиц медицинского оборудования, включая кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ, а США временно сняли запрет на экспорт исходных материалов для производства вакцины.



Ускорение темпов иммунизации в Индии и, как следствие, сдерживание распространения инфекции - главная задача на сегодняшний день, ведь пока такая многочисленная страна не будет успешно привита, она продолжит представлять угрозу для всего мира.

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