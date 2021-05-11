Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Росприроднадзор запретил вырубать парк в Волго-Ахтубинской пойме

Власти Волгоградской области хотят вырубить уникальные деревья ради строительства трассы

, 17:24

Росприроднадзор запретил вырубать парк в Волго-Ахтубинской пойме
Фото: с сайта «НИА Экология»

Росприроднадзор не поддержал проект о вырубке парка «Волго-Ахтубинская поймы» ради строительства моста через Волгу. Ранее с подобным постановлением выступил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Как пишет портал «Зеленый змий», проект предполагал вырубку 15 тысяч реликтовых дубов в границах природного парка. Об этом сообщает «НИА Экология».

В границах природного парка запрещено строить какие-либо объекты, кроме культурно-просветительских. И изменение статуса территорий возможно только в исключительных случаях. Росприроднадзор предложил чиновникам вернуться к обсуждению альтернативных вариантов трассы, которые бы полностью огибали биосферный заповедник. На данный момент проект возвращен разработчику.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Происшествия

Президент Татарстана: число погибших при стрельбе в Казани увеличилось

Президент Татарстана: число погибших при стрельбе в Казани увеличилось

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что число погибших при стрельбе в казанской гимназии во вторник, 11 мая, возросло до девяти человек. Отмечается, что ранее говорилось о восьми жертвах: семи детях и одной учительнице.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью