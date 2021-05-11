Росприроднадзор запретил вырубать парк в Волго-Ахтубинской пойме

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11 мая 2021, 17:24

Фото: с сайта «НИА Экология»

Росприроднадзор не поддержал проект о вырубке парка «Волго-Ахтубинская поймы» ради строительства моста через Волгу. Ранее с подобным постановлением выступил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Как пишет портал «Зеленый змий», проект предполагал вырубку 15 тысяч реликтовых дубов в границах природного парка. Об этом сообщает «НИА Экология».

В границах природного парка запрещено строить какие-либо объекты, кроме культурно-просветительских. И изменение статуса территорий возможно только в исключительных случаях. Росприроднадзор предложил чиновникам вернуться к обсуждению альтернативных вариантов трассы, которые бы полностью огибали биосферный заповедник. На данный момент проект возвращен разработчику.

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