Росприроднадзор запретил вырубать парк в Волго-Ахтубинской пойме
Власти Волгоградской области хотят вырубить уникальные деревья ради строительства трассы
11 мая 2021, 17:24
Росприроднадзор не поддержал проект о вырубке парка «Волго-Ахтубинская поймы» ради строительства моста через Волгу. Ранее с подобным постановлением выступил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Как пишет портал «Зеленый змий», проект предполагал вырубку 15 тысяч реликтовых дубов в границах природного парка. Об этом сообщает «НИА Экология».
В границах природного парка запрещено строить какие-либо объекты, кроме культурно-просветительских. И изменение статуса территорий возможно только в исключительных случаях. Росприроднадзор предложил чиновникам вернуться к обсуждению альтернативных вариантов трассы, которые бы полностью огибали биосферный заповедник. На данный момент проект возвращен разработчику.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.