Американские ученые обнаружили в мёде, произведенном пчелами на территории США, цезий-137

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10 мая 2021, 14:00

Фото: соцсети

Исследователи дотошно протестировали образцы сырого, чистого и нефильтрованного меда, закупленного у фермеров, живущих на территории от штата Мэн до Флориды. Из 122 протестированных образцов продукта 68 содержали заметные следы радиоактивного изотопа. Особенно зараженным оказался флоридский мед. Больше всего встревожил исследователей образец из банки, приобретенной на фермерском рынке Северной Каролины. Гамма-детектор показал присутствие изотопа на уровнях, более чем в 100 раз превышающих те, что отмечались в остальных образцах. В среднем анализ результатов исследований показал, что содержание цезия-137 в пробах меда, отобранных в различных регионах США, составляет от 0,3 до 19 Бк/кг (беккерелей на килограмм). Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Обнаруженный цезий-137 — компонент осадков после ядерных испытаний, проводившихся США в штатах Нью-Мексико и Невада и на Маршалловых островах, и Советским Союзом на Новой Земле. Радиоактивный цезий-137 образуется при делении урана-235 (возникают следовые количества и в результате естественного деления урана-238).

Один из авторов исследования, геолог, руководитель программы исследований окружающей среды Колледжа Вильгельма и Марии в Уильямсберге (США) Джеймс Кейст предполагает, что цезий-137 после испытаний полувековой давности мог легко перемещаться на гигантские расстояния и даже пересекать Тихий океан.

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