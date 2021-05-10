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В леднике Ватнайёкюдль в Исландии обнаружили микропластик

, 11:28

В леднике Ватнайёкюдль в Исландии обнаружили микропластик
Фото: соцсети

Интересно, что прямое загрязнение от человеческой деятельности в этом леднике исключено — скорее всего частицы микропластика переносятся по воздуху. Об этом сообщает портал «ШЭР».

Сейчас исследователи работают над составлением карты распространения микропластика, чтобы лучше понять проблему в глобальном масштабе.

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