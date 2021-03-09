В Дагестане зафиксирована массовая гибель птиц

На берегах Аграханского залива в Дагестане обнаружены мёртвые лебеди, утки и другие птицы. В Каспийском природоохранном центре считают, что причиной трагедии является птичий грипп. Всего погибло около трёхсот особей. Проверку начали представители Минприроды, специалисты Россельхознадзора, региональной прокуратуры и другие профильные ведомства. Тушки птиц уже отправили в различные лаборатории.
Эксперты считают, что птицы погибли без человеческого вмешательства, так как все тушки целые и не имеют пулевых ран. Орнитолог Евгений Вилков заметил, что погибли в большей степени птицы, которые прилетели в Дагестан на зимовку. В регионе не помнят, чтобы водоплавающие птицы так массово умирали.
В государственном природном заповеднике «Дагестанский» напомнили, что регион входит в зону неустойчивых зимовок. Птицы могут погибнуть из-за сильного похолодания. К тому же во второй половине зимы их организмы сильно ослаблены. В Россельхознадзоре уверяют, что птицы имели достаточно еды, поэтому не от голода падёж.
В Дагестанском государственном университете не исключают наличие вируса в регионе. Чтобы понять это, потребуется несколько дней. Основные результаты анализов поступят из новосибирской лаборатории, которая занимается изучением данной проблемы на протяжении нескольких лет.
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