Морозы остановили Наполеона. Победили Гитлера. Восстановили цены на газ и нефть

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3 марта 2021, 17:57

В чём причина рекордных холодов этой зимы? Что происходит с климатом в XXI веке? Повинны ли в стихийных бедствиях люди?



По данным газеты The Washington Post, рекордные холода сгубили в США 57 человек. Миллионы остались без электричества, тепла. Спасаясь от морозов, люди пытались согреться в автомобилях с работающими двигателями. И умирали от отравления угарным газом. Особенно пострадал этой зимой тёплый штат Техас. Здесь было объявлено чрезвычайное положение. Недавно избранный президент Байден заговорил даже о гуманитарной катастрофе. Где же пресловутое «глобальное потепление», о котором шумит загадочная шведская школьница Грета Тунберг? Или виноват «генерал Мороз»? На Западе уже вспоминают, что именно он помог русским победить Наполеона и Гитлера. А сейчас помогает российским газовикам и нефтяникам восстановить цены на углеродное топливо после падения в пандемию коронавируса



В январе–феврале 2015 г. в США тоже царили лютые холода. Циклон «Юнона» американцы назвали «снежной бурей столетия». Жертвами стужи стали более 30 человек. Закрывались школы, не ходили поезда, отменяли тысячи авиарейсов. Досталось и Канаде. Частично замёрз даже знаменитый Ниагарский водопад. Тогда-то к профессору Алану Робоку из Университета Ратгерса в Нью-Джерси обратились за консультацией аналитики ЦРУ с вопросом: могут ли иностранные государства вызвать сильные морозы, снежные бури, наводнения? В первую очередь их интересовали климатические диверсии

со стороны спецслужб России.



Но русские тут не при чём. Всё дело в Гольфстриме. «Гольфстрим служит нашей планете в качестве мощного теплового насоса и в значительной степени определяет климат. Но анализ новых данных показал, что система грозит потерять равновесие», – сообщает Der Spiеgel. «За более чем тысячу лет система Гольфстрима не была настолько слабой, как в последние десятилетия, – указывает издание. – К такому выводу пришла команда ирландских, британских и немецких учёных в научном журнале Nature Geosciences. Этот вывод тревожен в связи с тем, что гигантская циркуляция океана является одной из важнейших систем переноса тепла на Земле: её ослабление может повлечь за собой ощутимые последствия для климата».



Но климатическое оружие всё-таки есть. Вот только одно высказывание Владимира Вольфовича Жириновского: «Климатическое оружие в наиболее развитой фазе находится у России и США, но мы, как всегда, в обороне, мы, как всегда, боимся это делать. В основном его используют американцы. У нас есть все возможности, чтобы ответить США климатической войной, но никто не даёт приказ. Будет приказ – наши люди всё сделают. Мы можем и землетрясение спровоцировать, и цунами». Эксперты утверждают, что климатическое оружие со временем станет гораздо опаснее термоядерного.



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