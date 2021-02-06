Пожилая женщина и ребенок погибли при пожаре в Нальчике

В результате пожара в многоквартирном доме в Нальчике погибли пожилая женщина и 11-летний ребенок. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Пожар вспыхнул минувшей ночью в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Ингушской в Нальчике. Пламя охватило помещения на четвертом этаже. Огонь распространялся к квартире на четвертом этаже.
В результате возгорания погибла женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения, которые в момент инцидента находились в спальне. Установлено, что в прихожей квартиры загорелся холодильник. Пожар тушили 23 человека и пять единиц техники.
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