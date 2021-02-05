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МЧС: Пожару на продуктовом складе в Омске присвоен повышенный уровень сложности

, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС: Пожару на продуктовом складе в Омске присвоен повышенный уровень сложности
фото с сайта МЧС

Крупный пожар произошел ранним утром пятницы, 5 февраля, в Омске на большом продуктовом складе, находящемся на улице 2-я Казахстанская. Сообщение о пожаре на складе поступило в МЧС в 04 часа 43 минуты по местному времени. Общая площадь склада - 4000 кв.метров.

Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП. На момент прибытия пожарных из склада самостоятельно эвакуировались восемь человек. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

В 6 часов 29 минут благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось локализовать пожар на площади 1200 кв.м. На месте работают 83 человека личного состава, задействовано 19 единиц техники.

Накануне крупный пожар произошел в Красноярске. Там погиб один работник склада и при тушении пожара погибли три сотрудника МЧС.

ИЧ

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