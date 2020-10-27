Реализация федерального проекта «Чистый воздух» откладывается

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27 октября 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что создание системы государственного контроля качества воздуха в нашей стране переносится на один год. Помимо этого финансирование проекта «Чистый воздух» будет сокращено на 26 миллиардов рублей. Корректировка расходов связана с пандемией коронавируса.



Часть предусмотренных на реализацию федерального проекта денежных средств будет перенаправлена в Резервный фонд. Каким образом будет происходить реализация проекта в дальнейшем, не известно. Однако перед государством по-прежнему стоят амбициозные задачи, которые необходимо решать, говорит чиновник.



В ходе круглого стола аудитор Счётной палаты России Александр Мень указал на недостаточность проводимых мероприятий для сокращения загрязнений воздуха. Перечень городов с грязным воздухом в ближайшее время будет расширен. Аудиторы отмечали, что два года назад в России насчитывалось уже более 45 городов, имеющих высокий уровень загрязнения атмосферы. Учитывая это, глава государства Владимир Путин распорядился сократить к 2024 году в крупных городах количество вредных выбросов в атмосферу на 20%.



Изначально на реализацию данного проекта правительство планировало выделить 102 миллиарда рублей из государственного бюджета. На сегодняшний день финансирование сократилось до 30 миллиардов рублей, заключила Радионова.



