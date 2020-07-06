В Сочинском национальном парке у пары леопардов появилось потомство

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6 июля 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Леопард. Фото: сайт Сочинского национального парка

В Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка пары леопардов родился котенок. Малыш и мама чувствуют себя хорошо.

В дирекции нацпарка сообщили, что через два месяца, во время первой вакцинации, будет установлен пол котенка и выбрана кличка.

Пара леопардов была передана в Центр из зоопарка в 2012 году и уже не раз приносила потомство. Примечательно, что хищники уже возрастные: самцу 17 лет, самке – 15 лет. Ученые говорят, что в этом возрасте у леопардов потомство бывает редко.

«Вероятно, это последнее или предпоследнее потомство от этой пары», – говорится в сообщении.