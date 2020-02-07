В рижской квартире полиция обнаружила черного леопарда

//В мире 13+

7 февраля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Леопард, pixabay.com

В полицию Риги поступила информация, что в квартире содержится редкое животное – черный леопард. Животное изъяли. Начат уголовный процесс.

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями вместе с представителями Управления по охране природы и Рижского зоопарка изъяли животное и доставили в зоосад.

Как мог такой редкий хищник находиться в рижской квартире?

Согласно имеющейся информации, животное содержалось в специально оборудованной комнате. У человека, который приобрел черного леопарда, не было сертификата Вашингтонской конвенции о международной торговле исчезающими видами животных. Так же не обнаружено документов о том, что пантера приобретена законным путем.

Полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту нарушение правил торговли находящимися на грани вымирания дикими животными. За данное преступление закон предусматривает лишение свободы до двух лет, принудительные работы или штраф.

Председатель правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака: «У животного наблюдается лишний вес. Он кастрирован. Это самец. Ему 15-16 месяцев. Весит более 60 кг. Много для его возраста. Рижскому зоопарку леопард не нужен. Нужно строить специальный барьер для него. Ведь леопард прыгает значительно лучше, чем тигр. А у нас нет такого большого вольера. Видимо, организуем перемещение животного в один из приютов Европы к весне. Это далеко не первый случай, когда люди держат в доме хищника, а потом он попадает подобным образом к нам. Все это печально».