На северо-западе Москвы обнаружен снаряд времен ВОВ

На северо-западе Москвы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Соответствующую информацию утром в понедельник, 17 февраля, предоставил осведомленный источник в экстренных службах.
Подчеркивается, что снаряд времен ВОВ был случайно обнаружен в столице по адресу: улица Народного Ополчения, дом 10, корпус 1.
Источник отмечает, что в самое ближайшее время он будет доставлен в безопасное место и уничтожен специалистами. Пока не уточняется, представляет ли снаряд какую-либо угрозу для граждан.