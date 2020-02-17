На северо-западе Москвы обнаружен снаряд времен ВОВ

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17 февраля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На северо-западе Москвы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Соответствующую информацию утром в понедельник, 17 февраля, предоставил осведомленный источник в экстренных службах.

Подчеркивается, что снаряд времен ВОВ был случайно обнаружен в столице по адресу: улица Народного Ополчения, дом 10, корпус 1.

Источник отмечает, что в самое ближайшее время он будет доставлен в безопасное место и уничтожен специалистами. Пока не уточняется, представляет ли снаряд какую-либо угрозу для граждан.