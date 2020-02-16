На Казанском вокзале в Москве нашли часть боевого снаряда Т-34

Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен сегодня в посылке на территории Казанского вокзала в Москве. Об этом сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.
"Прижелезнодорожный почтамт при Казанском вокзале в зоне таможенного контроля, в посылке, предположительно, снаряд от танка Т-34 времен Великой Отечественной войны. Ждут группу разминирования", - отметил он.
Как позже уточнили РИА Новости, найденным предметом оказалась болванка от снаряда танка Т-34. На месте работали службы города и кинологи, 35 человек были эвакуированы, сказал агентству представитель экстренных служб.
Ранее, 4 февраля, "заминировали" здания в Москве: все станции метрополитена, Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, несколько судов. Все объекты столичной инфраструктуры проверили кинологи с собаками.