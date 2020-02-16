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На Казанском вокзале в Москве нашли часть боевого снаряда Т-34

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

На Казанском вокзале в Москве нашли часть боевого снаряда Т-34
фото: соцсети

Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен сегодня в посылке на территории Казанского вокзала в Москве. Об этом сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

"Прижелезнодорожный почтамт при Казанском вокзале в зоне таможенного контроля, в посылке, предположительно, снаряд от танка Т-34 времен Великой Отечественной войны. Ждут группу разминирования", - отметил он.

Как позже уточнили РИА Новости, найденным предметом оказалась болванка от снаряда танка Т-34. На месте работали службы города и кинологи, 35 человек были эвакуированы, сказал агентству представитель экстренных служб.

Ранее, 4 февраля, "заминировали" здания в Москве: все станции метрополитена, Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, несколько судов. Все объекты столичной инфраструктуры проверили кинологи с собаками.

АС

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