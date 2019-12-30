Зимующие птицы средней полосы России

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30 декабря 2019, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

птицы зимующие в средней полосе,pixabay.com

Как называются птицы, которые остаются на зиму? - зимующие.

Россия большая страна, где водится множество животных и птиц. Они живут по принципу выживания, борьбы за пищу. Ищут, где есть еда, где можно впасть в спячку в холодную зиму. Отдаются рефлексам и не задумываются о проблемах, в отличие от людей. Но большинство птиц обладают особым навыком, рефлектом - перелетом из зимних мест в летние, из летних в зимние.

Это обусловливается их температурным режимом. Только представьте, температура в теле любой птички составляет 41 градус. Для того, чтобы она чувствовала себя комфортно в условиях сезона - стаи птиц, одиночки совершают перелеты.Они знают где сейчас для них подходящая температура.

Такая тема является достаточно интересной и познавательной для взрослых и детей. Поэтому мы решили разгрузить предновогоднюю неделю интересными вопросами. Они помогут взрослым ответить на задачи малышей, а малышам узнать новые новости из мира крылатых.

Какие птицы остаются зимовать на севере?

Птицы зимующие в городе, много ли таких?

Лесные зимние птицы, как выживают?

Какие птицы прилетают к нам на зимовку?

Виды зимних птиц?

Птицы, которые остаются на зимовку

Зимующие птицы, существа с высокой температурой. У зимующих птиц температура тела может достигать 43 градусов. Поэтому лететь в теплые страны для них - неблагоприятные условия. Они остаются в России!

Птички разделяются на два вида:

Оседлые птицы. Они держатся на одной территории. С момента вылупления, до смерти. Такие существа остаются в том месте где родились, вне зависимости от сезона. Оседлые птички это: вороны, сороки, галки. Кочующие. Кочевники ищут территорию, которая будет соответствовать одной климатической зоне. Простым языком, где все время тепло, или все время холодно. К ним относятся снегири, они улетают на Кавказ, Алтай и в Москву.

К зимующим птицам не относится вид “перелетных”. Поскольку, чаще всего, они целенаправленно улетают в теплые края, а домой возвращаются при наступлении теплого сезона. Это ласточки, и стрижи. Для многих станет открытием, но они улетают зимовать от нас в Африку!

Зимующие птицы средней полосы России

На средней полосе России остается 206 видов птиц. Всем известно, что температура зимой в России является достаточно низкой. Особенно на Кавказе, Чукотке, Урале. Тем не мене и там есть птицы, которым вполне комфортно находиться при температуре - 20, - 30. Но большинство крылатых предпочитают оставаться в московской, рязанской, тульской, ярославской, брянской и тд, областях страны. С самыми известными и многочисленными можете ознакомиться ниже:

Снегири. Живут в средней полосе России круглосуточно. Отличаются ярко-красной грудкой и маленькими размерами. Выдерживают температуру до - 40.

Дятлы. Птички, которые готовятся к зиме. Устраивают кладовые из орешков, червячков в стволах дерева.

Ворона. Хищная птица, которую мы ежедневно видим повсюду. Питается падалью и выдерживает очень низкие температуры. Обитает в пределах города.

Голубь. Эти товарищи вообще не способны улетать с того места, где их активно подкармливают люди. Но даже если они совершают перелет за 1000 км, то обязательно вернутся назад. Собственно так и передавались письма.

Синички. Ярко-желтые грудки питаются остатками человеческой еды. Всю зиму проводят в городах, а летом возвращаются в леса.

Щур. Зимой, эти виды объединяются в одну стаю, они качают и могут спускаться к югу. Многие переживают зиму, не улетая со своих территорий, а питаются хвоей.

Воробей. Городские и сельские драчуны, выдерживают температуру до - 30, при этом любят зерно, крошки. Считаются одними из самых наглых видов.

Зимовка птиц в России, почему они остаются?

Зимующие птицы архангельской области, уральской области, санкт-петербургской областях остаются зимовать по нескольким причинам.

Они способны приспособиться к любым погодным условиям. Это значит, что менять место для зимовки не придется, а найти пищу не составит труда. В их рацион не входит питание насекомыми. Многие птицы не питаются насекомыми, которые отсутствуют зимой. Им прекрасно подходят зерна, крошки, кора, хвоя, ягодки. А лететь и искать пищу в другом месте - нет необходимости.

Например, Питер славится своими красивыми видами на реки, озера. На них, на зимовку остаются утки. Утка считается одним из самых стойких видов крылатых. За счет того, что их кожа выделяет жир - они меньше чувствуют низкие температуры. А подкорм от туристов, местных жителей хлебом - праздник желудка в любой период.

На вопрос “какие птицы у нас зимуют в россии и прилетают ли вообще?” - ответ непрост. Поскольку легче узнать, какие птицы не улетают от нас, но являются малозаметными в летний сезон.

Воробьи, синицы-лазоревки, гаичка, ополовничок - виды птиц, которые выбираются из пустого зимнего леса. По простой причине - отсутствие пищи. Они перемещаются в города, где еды намного больше. А многие напрасно думают, что такие красавцы прилетают из дальних стран. В летний период, когда еды достаточно они прячутся в лесах.

Зимующие хищные птицы, как выживают в лесу?

Такие существа способны выжить в зимнее время питаясь лесной падалью, личинками, и насекомыми в коре деревьев. К ним относятся: совы, соколы, орлы, сапсаны, сипухи. Они обладают внушительными размерами и острым зрением. Способны видеть пищу во время высокого полета, в темноте.

Зиму переносят спокойно, прячутся в своих гнездах, которые сооружают внутри дерева. Имеют красивый и интересный окрас, который сливается со снегом в зимний сезон, и приобретает лесной оттенок в летние время.

Птица- прекрасное и грациозное существо, будь то маленький воробушек, или большой орел. Они оберегают нас от нашествий насекомых, защищают наш урожай и спасают от летних укусов комаров.

Поэтому, давайте помогать зимним птичкам прожить очередную зиму. Ставьте кормушки, наполняйте их зерном. Не сажайте лесных птиц в клетки, и не стреляйте по городским существам из рогаток.