Потомки Дерсу Узала готовы пойти на крайние меры
№ 41(75) от 11.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
РЕАЛЬНАЯ угроза рубок на Бикине вынудила удэгейцев села Красный Яр обратиться за защитой в высшие органы власти России.
«Нам стало известно о планах администрации Приморского края под видом санитарных рубок выставить на тендер обширную территорию среднего Бикина, – обращаются в письме к Президенту РФ Путину жители села Красный Яр Пожарского района Приморья. Они призывают представителей власти сохранить последний на Земле массив нетронутой уссурийской тайги.
Жители села требуют от администрации Приморского края прекратить все попытки пересмотра границ орехово-промысловой зоны и любое использование участков лесного фонда на территории Среднего Бикина и Верхнебикинского заказника и исключить данные территории из комплексной программы развития лесной и деревообрабатывающей промышленности края. Удэгейцы призывают губернатора С.М. Дарькина лично встретиться с представителями села Красный Яр.
«В случае ухудшения ситуации и начала рубок, а также дальнейшего игнорирования создания федеральной территории Бикин мы готовы предпринять крайние меры в виде массовых голодовок», – говорится в обращении к президенту.
«Мы присоединяемся к требованиям удэгейцев. И конечно, первым шагом должна стать комплексная проверка рубок в Бикинской орехово-промысловой зоне. Это уникальные кедровники, самые большие на всем Сихотэ-Алине. Сохранить их – значит спасти ценные леса и основу жизни целого лесного народа – удэге», – говорит Денис Смирнов, руководитель лесной программы Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).
WWF будет вести независимый мониторинг лесозаготовок на этой территории на основе дешифрования космических снимков и информировать все заинтересованные стороны о допускаемых нарушениях.
Материал подготовлен при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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