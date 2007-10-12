Потомки Дерсу Узала готовы пойти на крайние меры

РЕАЛЬНАЯ угроза рубок на Бикине вынудила удэгейцев села Красный Яр обратиться за защитой в выс­шие органы власти России.

«Нам стало известно о планах администрации Приморского края под видом санитарных рубок выставить на тендер обширную территорию среднего Би­ки­на, – обращаются в письме к Пре­зиденту РФ Путину жители села Крас­ный Яр Пожарского района При­­морья. Они призывают представителей власти сохранить последний на Земле массив нетронутой уссурийской тайги.

Жители села требуют от администрации При­морского края прекратить все попытки пересмотра границ орехо­во-про­мысловой зоны и любое ис­пользование участ­ков лесного фон­да на территории Среднего Би­ки­на и Верх­­не­бикинского заказника и исключить данные территории из комплексной программы развития лесной и деревообрабатывающей промышленности края. Удэ­гейцы призывают гу­бернатора С.М. Дарь­кина лично встретиться с представителями села Крас­ный Яр.

«В случае ухудшения ситуации и начала рубок, а также дальнейшего игнорирования создания федеральной территории Бикин мы готовы предпринять крайние меры в виде массовых голодовок», – говорится в обращении к президенту.

«Мы присоединяемся к требованиям удэгейцев. И конечно, первым шагом должна стать ком­плексная проверка рубок в Би­кин­ской орехово-промысловой зоне. Это уникальные кедровники, самые большие на всем Сихотэ-Али­не. Сохранить их – значит спасти ценные леса и основу жизни целого лесного народа – удэге», – говорит Денис Смир­нов, руководитель лесной прог­раммы Амурского филиала Все­мирного фонда дикой природы (WWF).

WWF будет вести независимый мониторинг лесозаготовок на этой территории на основе дешифрования космических снимков и информировать все заинтересованные стороны о допускаемых нарушениях.

Материал подготовлен при поддержке

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям