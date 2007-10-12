Ужесточат ответственность за задержку рейса

21 октября вступят в силу новые правила авиаперевозок. Они направлены на защиту пассажира и увеличение ответственности авиакомпаний.

НАПРИМЕР, по старым правилам, если вы потеряли билет, то на борт вас не допустят и вы потеряете деньги. Теперь перевозчик должен восстановить билет и допустить к полету. Кроме того, расширяется перечень услуг. Забронировать место в самолете можно не только через авиакассу или телефон, но и по электронной почте. Если вы решили отказаться от полета за 24 часа, то компания должна вернуть вам всю стоимость билета. А при уведомлении менее чем за сутки – вернуть вам обязаны не менее 75% стоимости.

Четко прописана ответственность за задержку и отмену рейса. Согласно пункту 99 «Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», во-первых, перевозчик должен обеспечить прохладительными напитками при ожидании отправления более 2 часов, горячим питанием при ожидании более 4 часов и далее каждые 6 часов в дневное время и 8 часов – в ночное. Во-вторых, разместить в гостинице при ожидании вылета более 8 часов в дневное время и 6 часов – в ночное. В-третьих, дать возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте при задержке на 2 часа. И в-четвертых, предоставить место в комнате матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до семи лет. Услуги предоставляются бесплатно и вне зависимости от того, какой это рейс – регулярный или чартерный.