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Скоромное семейство

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Скоромное семейство
 Дух города всегда определялся не отдельными яркими личностями, а заурядными на первый взгляд, однако очень даже колоритными гражданами. А то и целыми семействами. Одно из них – семейство Свиньиных, жившее в доме №40 на Покровке. Дом этот, к сожалению, не сохранился до наших дней, но осталась еще одна «свиньинская» достопримечательность – очаровательная колокольня храма Усекновения главы Иоанна Предтечи (дом №50).

 ГЛАВОЮ семейства был Павел Свиньин. Человек уравновешенный, солидный, просвещенный. Вошедший в российскую литературу – сам первейший поэт Пушкин как-то раз упомянул его в стихотворении «Собрание насекомых»:

 Вот и Свиньин – российский жук…

 И все. Одна лишь строчка. Но господин Свиньин и тем был горд.

 Павел Петрович занимался краеведением. Он написал книгу «Картины России и быт разноплеменных ее народов» и несколько очерков – «Прогулки по Кремлю», «Сухарева башня на Сретенке», «Оружейная палата» и тому подобное. Сам критик В.В. Стасов отзывался о нем более чем лестно: «Он много помог в свое время узнанию России русскими, и очень многое из собранных и опубликованных им лет 50 тому назад интереснейших материалов и до сих пор нужны и полезны».

 Дочерям же господина Свинь­ина можно было только посочувствовать. Они до ужаса стеснялись своей малоаристократической фамилии и даже просили дьякона Иоанно-Предтечинской церкви, чтобы их предупреждали, когда будут читать историю со Спасителем, вогнавшим бесов в свиное стадо. И дьякон аккуратно сообщал:

 – Не извольте завтра, сударыни, приезжать к Евангелию, потому что в нем говорится…

 – Ну да, ну да, хорошо, – перебивали сестры и прибывали к середине службы.

 Важничали – жуть. Но и обидеть их совсем не трудно было.

 – Ах, батюшки, испугал, – скажет девица Свиньина не в меру раззевавшемуся кавалеру. – Я думала, хочешь проглотить меня.

 – И что вы, сударыня, Бог с вами: я Великим постом скором­ного не ем, – ответит кавалер.

 В том доме даже за столом свиного никогда не подавали.

 Кстати, в историю вошел и сын Павла Петровича, и тоже, по большому счету, как чудак. О нем писал Б.Н. Чичерин: «Он был старый холостяк, весьма невзрачный, циник, гастроном, сластолюбец, но весьма неглупый, довольно острый и забавный, притом всегда готовый прийти на помощь к друзьям. В карты он не играл, но сидел в гостях всегда до поздней ночи, уверяя, что он на этом основал всю свою репутацию. Он заметил: кто уезжает раньше других, тот непременно становится предметом злословия. А он этого избегает, уезжая последним. Когда построена была железная дорога в Петербург, москвичи радовались, но Свиньин говорил: «Чему вы радуетесь? Теперь все сидят здесь, а будет железная дорога, все уедут». Его пророчество в значительной степени сбылось».

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