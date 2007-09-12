ПРИЗРАК «ВАРЯГА» НАШЕЛ УСПОКОЕНИЕ

В минувшую субботу в Шотландии на берегу Ирландского моря близ поселка Ленделфут был открыт памятник легендарному крейсеру «Варяг».

«АН» следили за этой историей и довольно подробно рассказывали о мытарст­вах крейсера. Были в них и героические, и позорные страницы. Не сдав крейсер японцам в Цусимской бухте, команда утопила корабль и на английском военном судне вернулась на родину. Японцы крейсер подняли и позднее продали царскому правительству. «Варяг» оказался на ремонте в Англии, где от него отказались уже большевики. Крейсер продали на металлолом, и при перегоне он сел на камни у берегов Шотландии.

В 1968 г. корабль обнаружил местный водолаз. Началось великое разграбление. Сначала местные жители выдрали тиковую палубу. Затем вырезали металл, оставив лишь часть киля, которую утащить не удалось.

На открытии памятника в субботу выступала мэр графства Южный Эршир г-жа Слоун. Она была в горностаевой мантии и говорила много приятного. А родственники тех, кто «изучал» корабль-призрак, принесли в будущий музей фрагмент иллюминатора и защитную сетку от фонаря. Пришло, видно, время всем покаяться.

Во время церемонии в бухте стоял на якоре большой противолодочный корабль «Североморск» (Северный флот). Его моряки стояли в почетном карауле и возлагали венки. Митрополит Кирилл прочитал молебен и окропил памятник и важных гостей святой водой.

Во время пресс-конференции глава группы компаний «Метрополь» – организатор установки памятника Михаил Слипенчук отметил, что противодейст­вий со стороны британских властей не было. Это особенно важно на фоне плохих межгосударственных отношений России и Великобритании.

На лирический лад настроил русских и шотландцев вице-президент компании ТНК-ВР Владимир Руга. Говоря о туристах, приезжающих сюда из России, он сказал: «Они придут к памятнику, услышат шум моря, звон корабельной рынды и свисток боцманской дудки… Вспомнят русских моряков – значит, сделано это не зря!»