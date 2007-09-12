ПРИЗРАК «ВАРЯГА» НАШЕЛ УСПОКОЕНИЕ
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ, Ленделфут, Шотландия ]
В минувшую субботу в Шотландии на берегу Ирландского моря близ поселка Ленделфут был открыт памятник легендарному крейсеру «Варяг».
«АН» следили за этой историей и довольно подробно рассказывали о мытарствах крейсера. Были в них и героические, и позорные страницы. Не сдав крейсер японцам в Цусимской бухте, команда утопила корабль и на английском военном судне вернулась на родину. Японцы крейсер подняли и позднее продали царскому правительству. «Варяг» оказался на ремонте в Англии, где от него отказались уже большевики. Крейсер продали на металлолом, и при перегоне он сел на камни у берегов Шотландии.
В 1968 г. корабль обнаружил местный водолаз. Началось великое разграбление. Сначала местные жители выдрали тиковую палубу. Затем вырезали металл, оставив лишь часть киля, которую утащить не удалось.
На открытии памятника в субботу выступала мэр графства Южный Эршир
Во время церемонии в бухте стоял на якоре большой противолодочный корабль «Североморск» (Северный флот). Его моряки стояли в почетном карауле и возлагали венки. Митрополит Кирилл прочитал молебен и окропил памятник и важных гостей святой водой.
Во время
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Остается добавить, что российский бизнес помог закрыть одну из самых позорных страниц
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