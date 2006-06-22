Давайте дружить томами!

МЕНЯТЬСЯ книгами всегда было одной из добрых московских традиций. Каждому она знакома в прямом смысле с детства: мамочки обычно передают детские книги, когда ребенок подрастает, друзьям или соседям, недавно расширившим свое семейство. Активная ротация печатных изданий, конечно, среди студентов. А поколение постарше развило широкий обмен книгами, когда на пик популярности взлетели любовные романы и детективы. Потом центры обмена переехали в кофейни, где книгочеи и читают, и распевают чаи. Сегодня москвичи все чаще меняются книгами не только со знакомыми, но и с чужими людьми. В процесс, конечно, вмешались и новые технологии. Старое увлечение на новый лад получило название «буккроссинг», или «книговорот».

Суть буккроссерского движения проста: прочитал – передай другому! Всякий желающий оставляет книгу на улице, другой человек ее находит, читает, восхищается и отпускает дальше. Буккросеры могут отметиться в Интернете, чтобы предыдущий читатель знал, что отпущенная им «бумажная путешественница» не остановила свой бег по миру. Путь книги можно отследить через Интернет с помощью номера, который присваивается ей через сайт bookcrossing.ru. Идея создания «всемирной библиотеки вольных изданий» пришла в голову американцу Рону Хорнбекеру, который начал оставлять в людных местах книги, сопровождая их запиской с объяснением сути данного поступка и просьбой оставить сообщение о том, что книга найдена, на специальном сайте в Интернете. Буккроссинг покорил Европу и США меньше, чем за 3 года. Книговоротчиков уже тысячи! Причин тому можно найти много: это и высокая цена на книги (Америка на первом месте в мире по этому показателю), и необычность идеи, а главное – возможность поделиться своими эмоциями с другими людьми. Впервые романы, повести, рассказы «пошли по рукам» в 2002 г., а до нашей страны современный буккроссинг докатился два года назад.

Москва – лидирующий в России город по количеству отпущенных на волю книг. И каждый день гулять отправляется еще по крайней мере одна новая. Ассортимент в московском «филиале» всемирной библиотеки впечатляет: в нашем городе можно отыскать практически любую книгу. К примеру, сегодня по Москве гуляют «Алиса в стране чудес», «Доктор Живаго», рассказы Грина, сборник пьес Евгения Гришковца... Неписаное правило буккроссера – отпускать на волю только ту книгу, которая понравилась тебе самому. Низкопробную ерунду в путешествия отправлять строжайше запрещено.

Буккроссерское дело в Москве пока очень молодое. В Европе книга может обойти десятки владельцев, уехать в другой город и даже поменять страну. А в столице книжные цепочки очень коротенькие – всего 2-3 человека. Потом путь книги обрывается. Главные враги буккроссинга – погодные условия, усердные дворники и бомжи. Для борьбы с ними открыты «безопасные полки», расположенные в некоторых библиотеках и кофейнях. Не меньше делу буккроссинга вредят и безответственные читатели, которые предпочитают оставлять понравившийся том себе. К сожалению, пока не все поняли простую истину: книга, притаившаяся на пыльной полке, мертва – она живет, пока ее читают!