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Мифы и заблуждения XX века

№ 7(7) от 22.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Мифы и заблуждения XX века
Фото Г. УСОЕВА

ЗАПАДНАЯ интеллектуальная элита, породившая эти идеи и прочно утвердившая их в своем сознании как обязательные для всех, связывает с ними понятия всеобщего прогресса и цивилизации. Но скептически мыслящие люди понимают, что эти постулаты не соответствуют реальности и не являются универсальными. Однако страх быть зачисленным в лагерь косных реакционеров и антигуманистов заставляет этих скептиков стыдливо избегать аргументированного оппонирования.

Мы вступили в XXI век, перетащив за собой, как гири на ногах, эти заблуждения. Я позволю себе перечислить наиболее распространенные из них.

СВОБОДА – это наиболее продуктивная цель любой личности. Неверно. Свобода, бесспорно, великий дар, но не абсолютное благо. Личность, не готовая к свободе, интерпретирует ее как безнаказанность, и, как следствие – анархия. И, если русский народ не воспользовался той свободой, которая на него свалилась в 90-е годы прошлого века, это означает только одно – она нам пока не нужна, мы к свободе не готовы.

ЛИЧНОСТЬ, ПРАВА ЧЕ­ЛОВЕКА – понятия универсальные. Это одно из самых главных заблуждений Запада. Это надменное представление, что ценности западной культуры универсальны во всем мире. Западные философы и аналитики переносят свою ментальность на жителей Китая, Ирака или России и... ошибаются в своих прогнозах. Буш надеялся, что после свержения Хусейна, Ирак поднимется с колен и пойдет по пути развитого демократического общества. И что? Нескончаемая кровавая бойня...

Культура каждого народа неповторима, поэтому и существуют такие разные представления о личности, о мире, о свободе...

СПРАВЕДЛИВЫЕ ВЫБО­РЫ – единст­венно приемлемый путь к прогрессивному обществу, только они ведут к созданию демократического государства. Не согласен. Посмотрим на «справедливые» выборы как на феномен. Для примера возьмем Америку. Рейтинг кандидата от демократической партии поднимается на 10–15% сразу после выступления на съезде партии, потому что это увлекательное политическое шоу. Через неделю рейтинг поднимается у республиканцев, потому что там свое шоу. Выходит, что рейтинг является не выражением объективного общественного мнения, а отражением удачной манипуляции сознанием избирателя средствами масс-медиа.

К сожалению, сегодня у кандидата, который говорит нелицеприятную правду, не остается шансов выиграть президентские выборы. Это кажется абсурдом, но в современной Америке важно, чтобы кандидат не был... лысым. Думаю, что Эйзенхауэр в наше время не смог бы пройти в президенты...

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОР­МЫ В ­ЭКО­НОМИКЕ НЕ­ВОЗМОЖНЫ ПРИ УЖЕ­СТОЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН­­­НОГО КОНТ­РОЛЯ. Неверно. Ли­бе­ральные реформы в Испании, Китае, Сингапуре показывают прямо противоположное. По мнению Петра Столыпина, либеральные реформы в России могли быть успешными только при ужесточении режима, ибо послабление в определенных сферах у русского народа ассоциируется с ослаблением власти и, как следствие, потерей уважения к закону.

После либеральных реформ образца 90-х экономика России развалилась окончательно. И только Путин стал собирать все «в кулак». В некоторых странах либеральные реформы невозможны, если нет организующей силы. Либо это культура – уважение к закону, как в протестантских странах, либо сила государства, заставляющая уважать закон.

КОРРУПЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКОРЕНЕНА – надо только поставить честных людей. Глубокое заблуждение. Нет некоррумпированных обществ – весь вопрос в степени: в странах, где личные отношения выше закона, коррупция сильнее. Взаимоотношения личности и закона определяются системой приоритетов, сформированной в недрах той или иной национальной культуры. Нет такого уравнения «человек и закон». Есть – «русский человек и закон», «шведский человек и закон», «китайский человек и закон»...

Коррупция сильнее в тех странах, где слабые правовые основы, но даже в высокоразвитых странах коррупция процветает, принимая скрытые формы по одной простой причине, о которой написал Сорос в своей статье «Капиталистическая угроза»: «Нашему представлению о верном и неверном угрожает наша зацикленность на успехе, мерилом которому являются деньги. Все средства хороши, если вы победитель». Общее падение нравственности привело к тому, что даже на Западе «пирамиды» строятся не хуже, чем у Мавроди: вспомним скандалы с итальянским «Пармалатом» или американским «Энроном».

Как оказывается, причина снижения коррупции только одна – страх понести суровое наказание.

МАРКСИЗМ – ЛОЖНАЯ НАУКА. Устаревшее мнение. Да, у стран соцлагеря есть печальный опыт: им когда-то навязали большевизм, который только назывался марксизмом, но на самом деле был его искажением. Марксизм – это наука, а ленинизм – это «религия», построенная на вере в победу коммунизма.

Марксизм – это научный метод, основанный на объективных законах развития природы и общества и ориентирующий всю деятельность человека на их практическое применение. «Производительные силы и производст­венные отношения» – это марксистские термины, которыми пользуется любой экономист. Безусловно, марксизм нуждается в очищении от устаревших понятий, пересмотре многих положений в связи с изменившимися историческими и экономическими условиями и технической революцией.

Можно перечислить еще много бытующих мифов и заблуждений, которые мешают как мировым, так и нашим политикам видеть реальные цели и реальные пути к их достижению. Все эти заблуждения – производные от одного фундаментального: ПОЛИТИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КУЛЬТУРУ.

Убеждением, что правильная политика изменит национальную культуру к лучшему, грешили многие – от Петра I до Мао. Никому из крупных государственных мужей не удалось сдвинуть или изменить как основополагающую «ценностную систему» свод неписаных законов в культуре своего народа. Недаром Плеханов, пророчески предупреждая Ленина о том, что большевики приведут Россию не к демократии, а к культу личности, изрек историческую фразу: «Российская история не смолола той муки, из которой можно испечь пирог социализма». Под социализмом здесь понимается демократия западного толка. К сожалению, эта истина, как и многие другие, или забыта, или сознательно игнорируется современными российскими политиками.

Исторические процессы, безусловно, меняют культуру, но темпы их изменения – не менее одного поколения – 30 лет. А политические решения принимаются на 3–5 лет. Поэтому нужна политическая стратегия, которая бы не ограничивалась сроками одного президента, а была бы рассчитана на два-три поколения. Тогда, возможно, политические решения смогли бы повлиять на культуру.

Я, конечно, не претендую на то, что мои утверждения не претерпят изменений в будущем. Но в ближайшие 20–30 лет они будут напоминать о прошлых и грядущих ошибках. Так почему бы нам в России не попробовать противопоставить либеральной философии Запада новый «реальный консерватизм неомарксистского толка»?

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ

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ЮРИЙ Истомин, 44 года, кандидат технических наук, г. Альметьевск:

– Сегодня рано выносить окончательное решение. Все-таки Маркс первым научно определил хищную сущность капитализма и показал его оскал. Это и в наши дни остается верным! А то, что у нас в стране накурочили коммунисты, к Марксу не имеет никакого отношения. Исполнители попались дурные, вот и все. Мне кажется, марксизм еще не время выкидывать на помойку. Потому что человек хочет справедливости, а учение Маркса и Энгельса показывает людям дорогу к справедливому устройству государства.

Дарья Жетликова, 26 лет, кассир, г. Курск:

– Нам марксизм не преподавали. Поэтому говорить, насколько это учение правильное, не могу. Если по нему строили Советский Союз – значит, оно ложное. Я, конечно, смутно помню то, что было 20 лет назад. Но как меня однажды вместе с родителями чуть не задавили в очереди в магазине – не забуду никогда! Если на прилавках ничего не было и, чтобы купить самое необходимое, моим родителям приходилось либо переплачивать, либо давиться в очередях, – о чем тут говорить?! Какая истина может быть в марксизме?

Алексей Борщ, 34 года, старший экономист, г. Санкт-Петербург:

– Марксизм как научная дисциплина устарел уже к тому моменту, когда был закончен «Капитал» Карла Маркса. Прошло полтора века, о чем сейчас говорить? На основе марксизма невозможно построить ничего путного – это показал опыт социализма. Ведь в странах бывшего соцлагеря применялись самые разные варианты строительства коммунизма. И везде это закончилось крахом. Этот горький опыт показал человечеству, что учение Маркса – ложное учение.

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