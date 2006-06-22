Самый счастливый крестьянин: российский магнат

СТАВ в свои 24 года одним из первых в посткоммунистической России миллионеров, Герман Стерлигов, не теряя времени, приступил к созданию финансовой империи. Ее офисы размещались на нью-йоркской Уолл-стрит и в лондонском фешенебельном районе Мейфер. Сегодня ему 39 лет, и он устал от роскошной и насыщенной событиями жизни преуспевающего человека.

До недавнего времени он заключал прибыльные сделки и имел состояние, которое в момент наивысшего подъема насчитывало сотни миллионов долларов. На прошлой неделе он занимался уходом за свиньями и овцами.

Семья сама печет для себя хлеб, а вместо шампанского Стерлигов и живущая с ним вот уже 17 лет жена Лена пьют молоко от собственных коров и квас.

К дому Стерлиговых нет никакой дороги: только бесконечные поля и плотный лесной массив из елей и берез. Место настолько уединенное, что в снежную зиму добраться до него можно только на запряженных лошадью санях. Дом и три конюшни окружены забором, чтобы внутрь не проникли волки. В покрытом грязью саду, где бродят гуси и куры, Стерлигов велел построить туалет. В доме нет радио, не говоря уже о телевизоре. Пол сделан из пыльных досок.

Вместо того чтобы посещать частную школу, Пелагея и ее братья Арсений, Сергий и Пантелеймон играют в конюшнях. Учат их на дому сельские учителя в обмен на индюка или козла. Вечерами их отец читает им вслух религиозные и исторические книги.

Выбор Стерлигова напоминает о Льве Толстом, который в конце жизни решил раздать свое состояние и вести жизнь крестьянина. Но в отличие от автора «Войны и мира», который умер в бедности, Стерлигов выяснил для себя, что старые привычки отмирают с трудом. Он недавно продал мясо одной из своих овец своему богатому и процветающему московскому другу за 2700 английских фунтов стерлингов.

«Ведь, в конце концов, я выращиваю овец без химических добавок», – сказал он с улыбкой.

The Times, Великобритания