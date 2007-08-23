БРОНЗОВАЯ НОЧЬ ЭСТОНИИ
Можно перенести памятник – но куда перенести народ?
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Юлия КАНТОР, Таллин – Санкт-Петербург ]
У разных национальных групп в Эстонии
В ТАЛЛИНЕ провело
Если так – Эстонии гарантирована нескучная жизнь на долгие годы. «Декоммунизировать» придется сверху – с
Видимо, большевистское прошлое не позволило премьеру прислушаться и к словам президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, призвавшего «не быть похожими на людей, которые в
«Вся интеграционная работа прежних полутора десятилетий сведена на нет, – считает руководитель Центристской фракции парламента Эвелин Сепп. – Нам все равно жить вместе. Зачем конфронтировать, молодежь хорошо знает язык. А теперь они перестают чувствовать себя дома».
Сотни тысяч «эстонских русских» в один момент к нам не перелетят – это тоже факт. Пока те из них, кто имеет руки и голову (врачи, инженеры, квалифицированные рабочие), сначала стараются получить эстонское гражданство, а потом с эстонским паспортом уезжают в Данию, Швецию, куда угодно, только не в Россию. То есть едут и в Россию – но реально (жизнь есть жизнь) этот ручеек гораздо слабее. А
«Ключ к стабильности нашего государства – усиление в Эстонии общины лояльных эстонских русских, – считают социологи. – Эстонские русские – формирующаяся община, чье политическое определение – эстонцы, а этническое – русские. Многие местные русские уже определяют себя таким образом».
Похоже, пришло время создать комиссию для разработки объединяющих эстонцев и другие национальные группы ритуалов и символов. Особенно в связи с памятными датами Второй мировой войны. С такой инициативой выступила парламентская фракция Народного союза Эстонии. Руководитель фракции Яанус Марранди: «Туда должно войти по одному человеку из каждой фракции в парламенте. Мы много думали о том, чтобы русскоязычная часть населения выучила эстонский, но мало – что сделать, чтобы неэстонцы почувствовали, что Эстония – их страна. Я надеюсь, раскол в обществе неглубок. От любви до ненависти один шаг. И обратно – тоже».
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