Андреевский флаг вернется в Средиземноморье
№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Российский флот должен на постоянной основе присутствовать в Средиземном море. Об этом заявил главнокомандующий
ГОВОРЯТ, Сирия задолжала России огромную сумму — около 11 млрд. долларов. Недавно российские власти согласились простить 70% долга, а оставшиеся 30% Дамаск возвратит Москве наличными и предоставит свои порты Латакию и Тартус в распоряжение кораблей российского военного флота.
А пока из Севастополя в Средиземное море для участия в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» отправился сторожевой корабль Черноморского флота «Ладный». На церемонии проводов корабля главком ВМФ отметил, что у Черноморского флота накоплен большой опыт участия в международных учениях и операциях, и выразил надежду, что черноморцы достойно представят Андреевский флаг в Средиземноморье. Главком ВМФ не исключил временного перебазирования единственного на российском флоте авианосца «Адмирал Кузнецов» на Черноморский флот. Адмирал также заявил, что строительство базы Черноморского флота в Новороссийске не означает уход из Севастополя: до 2017 г. «ни один российский корабль не уйдет из Главной базы – Севастополя».
Итак, наш флот вроде бы возрождается. Однако военные эксперты скептически оценивают нынешние планы Главкома ВМФ. Мы позвонили бывшему командующему Черноморским флотом адмиралу Эдуарду Балтину. Он сказал:
– При Советском Союзе в Средиземном море постоянно находилась
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