РЕН-ТВ сажает гаишников
№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В ПРОГРАММЕ новостей «24» на прошлой неделе показали кадры, на которых видно, как сотрудники ГИБДД получают из рук нарушителей правил дорожного движения деньги.
После демонстрации этого сюжета начальник контрольно-профилактического отдела УГИБДД ГУВД по городу Москве Сергей Черных пообещал передать в прокуратуру материалы телекомпании РЕН-ТВ. Также будет решаться вопрос о дальнейшем прохождении службы инспекторов, уличенных в получении денег от водителей.
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