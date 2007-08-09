РЕН-ТВ сажает гаишников

В ПРОГРАММЕ новостей «24» на прошлой неделе показали кадры, на которых видно, как сотрудники ГИБДД получают из рук нарушителей правил дорожного движения деньги.

После демонст­рации этого сюжета начальник контрольно-профилактического отдела УГИБДД ГУВД по городу Москве Сергей Черных пообещал передать в прокуратуру материалы телекомпании РЕН-ТВ. Также будет решаться вопрос о дальнейшем прохождении службы инспекторов, уличенных в получении денег от водителей.