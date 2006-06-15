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Баба на корабле

Наш корреспондент нарушил морские традиции

№ 6(6) от 15.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Баба на корабле
Оморячивание матроса из Ижевска

 Более 200 человек экипажа сторожевого корабля «Пылкий» Балтийского флота ни разу не ходили в боевой поход в компании женщины. Мне – весело и любопытно, мужскому экипажу – суеверно не по себе, ибо веками произносится это сакраментальное «Баба на корабле – не к добру»...

 СТОЯТЬ на ГКП будете возле «черного ящика», – ну знаете, такой бортовой самописец! – завершает краткий инструктаж командир «Пылкого» Олег Гусев.

 Послушно встав на указанное мне место – по правую руку от командира корабля, я поискала глазами прибор:

 – А «черный ящик»-то где?

 – Это я! – раздается над ухом. – Иван! – представляется «черный ящик», разворачивая журнал. – Я должен записывать сюда все команды на выходе корабля из гавани. А потом на входе…

 – Что, так и служите?

 – Нет, вообще-то я доктор!

 – Ну поехали, что ли, старпом! – подает первую (почти неофициальную) команду командир корабля.

 – Баковым на бак! Ютовым на ют! По местам стоять, с якоря, швартовов сниматься!

 Сердце у меня замирает – вот еще час-два, и выйдем в открытое море.

Оморячили

 ЧАСА полтора спустя на корме «Пылкого» начинается торжественное посвящение в моряки.

 10 новобранцев радостно щебечут в строю, поеживаясь от пронзительного вечернего ветра. Старшина 1-й статьи Дмитрий Морозов, в подчинении у которого и состоят пока новички, притащил на корму внушительных размеров ведро – литров на 20. В нем уже плещется забортная вода. Торжественная речь, открытка от командования корабля на память и плафон (от светильника) забортной воды, который надо выпить весь. Вода в тебя категорически не лезет – соленая! Спасает призыв заместителя командира по воспитательной работе Павла Лукьянова: «Ну вы, без фанатизма!»

 Я пью последняя, пытаясь делать большие глотки. Один-два-три... Меня начинает подташнивать, и это ощущение от «оморячивания» преследует вплоть до вечернего чая…

 Кстати, новобранцев держат пока в «карантине», не допуская до работ, – водят по отсекам. И без сопровождения по кораблю – ни-ни!

 «Самый опасный контингент! – пригвоздил командир. – Но ничего, научим!»

 Мальчишкам этим крупно повезло – сразу же из учебки они попали на «Пылкий». А еще 50 новобранцев, прибывших в бригаду вместе с ними, остались на берегу. Многим из этих пятидесяти, вероятно, так и не удастся выйти в море. Ни разу. Историю «Неукротимого» в Балтийске знают все – год назад у него под бортом рванула мина. Его ремонтируют, наскребая копейки…

 Таких приговоренных к стенке кораблей по России сотни.

 Сегодня «Пылкий» идет в Финский залив встречать эсминец «Внушительный-2». Наша задача – сопровождать его до военной гавани в Балтийске. «Внушительный» проходит испытания перед тем, как стать кораблем ВМС Китая.

Ночная картошка

 ЖАРЕНАЯ картошка никогда никому не надоедает. Ее едят ежедневно. Вернее, еженощно. Ближе к полуночи чуткие нозд­ри моряков улавливают запах любимого блюда…  Это стимул: отстоять 4 часа рулевым, радиометристом, сигнальщиком и потом, перед тем как нырнуть под одеяло, нажраться от пуза жареной картошки (не путать с «фри»).

 Кстати, на корабле одновременно несут вахту до 35 человек. В том числе командир – практически бессменно… «Я сплю 4 часа – мне хватает, значит, должно хватать и остальным», – считает Гусев.

 – Говорят, командиры кораблей спят не раздеваясь?

 – Точно так. Еще должен быть в постоянной боевой готовности командир БЧ5. Остальным положено спать раздетыми.

 Ему 30 лет, а он уже капитан третьего ранга, недели через две на его погоны упадет еще одна звездочка – и тогда все будет соответствовать: кораблем 2-го ранга командует капитан второго ранга. Немыслимо молодой командир.

 Но основной массе офицеров «Пылкого» и того меньше – по 23 года.

Старпом

 А ВОТ старпом Алексей Кузнецов – почти ровесник командира. Его командам подчиняется размеренная военная жизнь нашего железного водоплавающего (125 метров в длину и 14 в ширину), и попробуй не выполни – этот приветливый человек тут же появится рядом и ласково спросит: «Ну что, упырьки, прозевали?» Но чаще он обращается к матросам более интеллигентно – «сеньоры». И «сеньоры», потупив взгляд, пытаются объяснить старпому, почему, как, кто и откуда…  А он насмешливо и терпеливо внимает.

Открытое море

 УТРО вторника  7 июня. Солнце. Лас­ковое море.

 Внезапно прямо над моим иллюминатором проносится рев моторов и вслед за ним с неба падает большая черная птица. Я ошалело смотрю, как птица взмывает вверх, едва не коснувшись крылом воды…

 Пожалуй, стоит подняться на ГКП.

 – F-16. Странно, что они еще вчера не прилетели, – произносит командир.

 – Кто они?

 – НАТО.

 Ах да! Мы же не дома. По правому борту, где-то вдалеке берега Литвы, Латвии, Эстонии – теперь членов НАТО.

 На обратном пути над «Внушительным» долго кружат два самолета. Потом один за другим они проходят и над «Пылким» и исчезают, выбросив тепловые ловушки. Ну, поглядели мы на них в визир, сфотографировали и даже наставили на «цель» зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). Так, попугав друг-друга, мирно и расстались. Открытое море – кто хочет, тот и ходит, и летает…

 А мы – идем к родным берегам!

Вера РОЖДЕСТВЕНСКАЯ,
Калининград. Фото автора

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