Улететь можно и без билета

В России скоро вступят в действие новые правила воздушных пассажирских перевозок и багажа, которые не менялись с 1986 года. Сейчас документ проходит регистрацию в Минюсте.

НОВЫЕ правила значительно облегчат жизнь пассажиров, чьи рейсы задерживаются более чем на 2 часа. Согласно документу, в ряде случаев с задержкой вылета (метеоусловия, по техническим причинам, изменения маршрута) перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и транзита бесплатные услуги. В частности, если вылет задержан более чем на 2 часа, пассажиры имеют право на прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте. При ожидании рейса более 4 часов их должны обеспечить горячим питанием. Более 8 часов днем и более 6 часов ночью – требуйте гостиницу. При этом доставка до гостиницы и обратно – за счет перевозчика. Для пассажиров с детьми до 7 лет предоставляются комнаты матери и ребенка.

Правила также разрешат пассажирам беспрепятственно совершать перелет, если билет был потерян, поврежден или неправильно оформлен. Правилами 1985 г. это запрещалось.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса, бесплатные услуги будут предоставляться пассажирам не только регулярных, но и чартерных рейсов, т.е. лицам, купившим турпутевку и следующим на отдых.