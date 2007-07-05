Офицеры наденут юбки

НАКОНЕЦ-ТО дискриминация женщин в российской армии канула в Лету. Впервые с лета 2007 г. в шести военных вузах будут осуществляться прием и подготовка девушек по различным армейским специальностям.

– После получения соответствующего диплома они будут служить офицерами в различных родах и видах Вооруженных сил, – заявил генерал армии Николай Панков.

Кто же вошел в список «девичьих» военных вузов? Среди избранных для эксперимента учебных заведений заместитель министра обороны назвал: Новочеркасское высшее училище связи, Пензенский артиллерийский военный институт, Вольское военное училище тыла, Военный университет в Москве, Военную академию им. Петра Великого и Ростовский военный институт ракетных войск.

Ранее, еще при СССР, в военном институте иностранных языков была лишь небольшая группа так называемых маршальских дочек. Но туда принимали девушек лишь по очень большому блату. Как правило, они быстро выскакивали замуж и военными переводчицами не работали.

Сейчас небольшое число девушек-курсантов учится в Пограничных институтах Погранслужбы ФСБ России. Теперь эта «мода» пришла и в армию. Принесет ли она пользу, покажет время.