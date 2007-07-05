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Давно не девочка

Арина Махова не советует шутить с любовью

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Давно не девочка
Девушке без комплексов есть что рассказать. И показать

 Сексуальная революция в России давно осуществилась. Однако на ТВ существует всего пара внятных передач на эту тему. Одна из них – «Азбука секса» на Муз-ТВ. Ведущая «Азбуки» – штучка соблазнительная, говорит внятно, смотрит томно, женские прелести периодически демонстрирует… В личной жизни у Маховой тоже все тип-топ: заботливый муж и трехлетняя дочка. Чем не достойный пример для подражания для молодежной аудитории Муз-ТВ?

  АРИНА, Вы уже какой год просвещаете людей в интимной сфере в программе «Азбука секса» на Муз-ТВ. Вы уже ощущаете себя знатоком в этой области?

 – В сексе нет предела самосовершенствованию. А в передаче я выступаю просто как человек, который может свободно и грамотно говорить об этом, не стесняясь пограничных тем.

 – Что Вы знаете о сексе такого, что другим не известно?

 – Я не ставлю перед собой цели позабавить человека искушенного. Наш потенциальный зритель – человек, имеющий знания лишь в той или иной области секса. А о сексе, поверьте мне, я знаю многое.

 – Кто или что является источником Ваших сексуальных знаний?

 – Знакомые, книги, жизненный опыт…

 – Сексуальная революция в России давно осуществилась. Однако на ТВ существуют всего две внятные передачи на эту тему: Ваша и Анфисы Чеховой. Как Вы думаете, почему?

 – Этот вопрос не ко мне. Видимо, нам с Анфисой просто повезло, что у нас больше нет конкурентов.

 – Вы знакомы с Чеховой?

 – Да. Мы часто видимся на светских мероприятиях. Всегда обнимаемся, целуемся…

 – Как Вы оцениваете свою конкурентку?

 – Я не считаю Анфису своей конкуренткой. У нас разный формат и разная возрастная аудитория. Что ни говори, а на Муз-ТВ зритель значительно моложе.

 – Зато в откровенной фотосессии для мужских журналов Вы переплюнули Чехову. Выходит, Вы девушка без комплексов?

 – Да, без комплексов. Если есть что показать, то почему бы это не сделать? Главное, чтобы это было красиво, без пошлости… Я очень открытый и коммуникабельный человек. И за это меня все очень любят.

 – Как Ваш муж Сергей на такие съемки реагирует?

 – Достаточно адекватно. Сергей понимает, что это всего лишь работа, PR.

 – Чем занимается Сергей?

 – Бизнесом. У него много направлений. Последнее – развитие пляжного футбола.

 – По Вашим словам, Ваш муж – самый заботливый мужчина. Как это выражается в по­вседневной жизни?

 – Мы почти шесть лет вместе. Конфетно-букетный период у нас прошел, но до сих пор все мои желания исполняются мгновенно!

 – По образованию Вы товаровед-экономист. Как Вы вообще на ТВ попали?

 – Я закончила Плехановскую академию, но по профессии никогда не работала. Через полгода после того, как я родила ребенка, мне позвонила моя приятельница, которая в тот момент жила с Сашей Пряниковым, и сказала: «Махова, не хочешь попробовать себя в каче­стве радиоведущей на радио «Попса»?» Я, конечно, отказалась. А она свое: «Ну ты по­пробуй!» И я поехала на кастинг. И меня взяли! Через год мне предложили сходить на кастинг Муз-ТВ. Как раз в тот момент с канала ушла Маша Малинов­ская и им требовалось новое лицо. И на этот раз все произошло случайно, само по себе…

 – Почему «Азбуку секса» поручили вести именно Вам?

 – Изначально я должна была вести программу «10 секси». Выш­ло несколько выпусков, а потом руководство решило, что можно сделать и другой проект. Видимо, они почувствовали во мне потенциал, поняли, что я смогу.

 – Как строятся Ваши отношения с корреспондентами программы? Вы строгий и капризный начальник или опекаете?

 – Те, кто начинает «звездить», – это люди, которые ничего не понимают в жизни… А я уже давно не девочка и много что повидала… Я совершенно спокойно и дружелюбно отношусь ко всем, кто меня окружает. Я непривередлива, некапризна, стараюсь со всеми ладить…

 – Ваша передача не только о сексе, но и о любви… Как телевизионный теоретик, скажите, что смехотворнее: секс без любви или любовь без секса?

 – Секс без любви – это спорт, а любовь без секса или безответная любовь – это зависимость, разрушительный процесс, толкающий человека на безумные поступки. Ни то ни другое, на мой взгляд, не смешно.

 – Что чаще случалось в Вашей жизни?

 – Я занимаюсь сексом только по любви. А невзаимной любви у меня никогда не было.

 – Скажите, а какие сны могут сниться такой телеведущей, как Вы?

 – Я в последнее время так много работаю, что мне уже ничего не снится. Ложусь в кровать и сразу вырубаюсь. Моя передача никак не отражается на моих сновидениях.

 – У Вас трехлетняя дочка Даша. В каком возрасте Вы собираетесь учить ее азбуке секса?

 – Лет в 12–13. Думаю, все придет само собой.

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