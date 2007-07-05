«Мой двор – «Зона»!»

Максим НИКУЛИН, генеральный директор и художест­венный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, на демонстрации в защиту старой Москвы не ходит (потому что не любит бессмысленных вещей). Но процессы беспощадной «модернизации» города все равно очень не одобряет.

Я ЖИВУ в красивом доме неподалеку от Белорусской, который построили в свое время на земле, принадлежащей цирку. Поэтому моими соседями являются в основном цирковые артисты. Не так давно напротив нашего дома построили жилой восьмиэтажный дом – страшный, как жизнь в гетто! Сложенный из серого кирпича, невзрачный и тусклый, он резко контрастирует со строениями, находящимся поблизости. Раньше мы все любили наш двор, с удовольствием гуляли по нему. А теперь там уже никто не задерживается. Все стараются как можно быстрее добежать до подъезда или, наоборот, выскочить на Лесную улицу. Из-за страшного дома местная молодежь даже окрестила наш двор «зоной». Не понимаю, как проект такого здания вообще мог быть принят!

Для меня лицо Москвы – это то, что память сохранила с детства: улицы, переулки, проходные дворы центра и многое другое. После того как снесли «Москву» и Военторг, мне показалось, что какая-то часть моей жизни была пере­черкнута. Жаль, что столица теряет свое лицо. Теперь для туристов она едва ли сильно отличается по внутренним ощущениям от Нью-Йорка, Лондона, Па­рижа.