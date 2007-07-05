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ОХОТА НА ПРЕЗИДЕНТОВ

№ 27(61) от 05.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ОХОТА НА ПРЕЗИДЕНТОВ

 Это могло бы стать мировой сенсацией. Но, по негласной договоренности спецслужб, в прессу попали лишь самые общие данные.

 В конце июня 2007 г. турецкие спецслужбы предотвратили в Стамбуле теракт «Аль-Каиды» против Владимира Путина. По официальным сообщениям, арестованы пять человек, причастных к организации теракта.

 25 ИЮНЯ Президент России Владимир Путин в Стамбуле встречался с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом во дворце Чираган. Именно на подъезде к нему и планировался теракт. Взрыв машины, начиненной 150 кг пластита, должен был произвести террорист-смертник.

 Получить информацию от президентских телохранителей – все равно что разговорить каменного сфинкса в пустыне египетской. Особенно после ЧП. В последние дни не отзывались знакомые номера телефонов в самом засекреченном силовом ведомстве России – Федеральной службе охраны (ФСО). Никак не удавалось застать в кабинетах ни руководителя ФСО генерала Евгения Мурова, ни его помощника по связям с общественностью и прессой Сергея Девятова.

 Но не было бы журналистского счастья, да несчастье помогло. Вчера поминали добрейшего Женю – соседа по подъезду. Мы с ним раньше частенько выгуливали возле дома собак. Но только после его смерти я узнал, что Евгений Иванович прослужил 28 лет в Девятом управлении КГБ, а затем в охране Горбачева и Ельцина. Умер подполковник запаса в 56 лет от сердечного приступа.

 За поминальным столом сидели в основном строгие мужчины в возрасте. Видимо, ветераны ФСО. «Женины сослуживцы», – чуть позже отрекомендовала их вдова. Но мне досталось место рядом с двумя крепкими молодыми людьми – Игорем и Владимиром.

 После пятой рюмки в честь покойного ребята чуть оттаяли и разговорились. Речь пошла о покушениях на президентов. О Путине офицеры не говорили ни слова. Зато охотно вспоминали Чечню и Ингушетию.

 По словам Игоря, при покушении на президента Ингушетии Мурата Зязикова спас бронированный автомобиль и реакция водителя-телохранителя. А служба безопасности руководителя республики оказалась не на высоте. Местная агентура не смогла предупредить о теракте.

 – Так бывает, когда «личка» – личная охрана – состоит не из специалистов, а из родственников, – поддержал товарища Владимир.

 Он рассказал, что охраной президента Ингушетии руководит его племянник.

 Главой службы безопасности Ахмата Кадырова на момент покушения являлся сын президента Чечни – Рамзан. Почему же он не уберег отца? После некоторого раздумья на этот вопрос ответил Игорь:

 – Когда Кадыров-старший приезжал в Москву, «липучками» при нем работали наши ребята. Они намертво «приклеивались» к чеченскому президенту и охраняли его, почти как Путина. Мы «шмонали» специальными детекторами перед пресс-конференциями даже вашего брата журналиста. И если в Чечне на Ахмата-хаджи покушались двадцать раз, то в столице России он чувствовал себя в полной безопасности. Но беда, когда за дело берутся дилетанты.

 Под началом Рамзана Кадырова в службе безопасности президента Чечни служило более 6 тыс. человек. Почти все они бывшие боевики. Парни крепкие, закаленные. Башку любому отрежут запросто. И мину поставить умеют. Но вот как предотвратить теракт – не знают. Это же целая наука. Не смогли они найти и обезвредить заложенный на грознен­ском стадионе фугас.

 Так и не получив официальных комментариев от ФСО, мы попросили прокомментировать проблему усилившейся в последнее время охоты на президентов депутата Государственной Думы, бывшего начальника ФСО Александра Коржакова:

 – Охота на президентов была всегда, есть и будет. На то и существует Служба охраны, чтобы не подпускать таких «охотников» к первому лицу даже на пушечный выстрел. Когда я создавал ФСО, то уже тогда хотел влить личных телохранителей губернаторов, президентов республик в единую структуру и тем самым узаконить их.
Помню, особенно настаивал на этом тогдашний руководитель Нижегородской области Борис Немцов. Ведь у каждого удельного князька была своя служба безопасности, замаскированная под частное охранное предприятие (ЧОП). А с точки зрения закона, по сути дела, просто вооруженная банда. Люди там были нередко случайные: бывшие боксеры, борцы, стрелки, охотники, уличная шпана, порой с темным прошлым. Местный начальник подкармливал их через свои различные коммерческие структуры, как только мог. И получали такие «подпольные» телохранители намного больше, чем офицеры ФСО. Правда, были лишены целого ряда законных льгот. Скажем, выслуги год за полтора для выхода на пенсию. Всех их следовало прежде всего тщательно проверить, а оставшихся потом постоянно обучать.

 Настоящих специалистов Службы охраны не так уж много. Раньше про меня писали, что Коржаков собрал под свое крыло аж 40 тыс. охранников. Мол, под его началом даже бронетанковый корпус. Все это ерунда!

 Больше всего народу насчитывалось в бывшей «девятке» при Горбачеве. Примерно 15 тыс. человек было разбросано по всему Советскому Союзу. Это и кухарки, и официантки, а не только оперативные работники. Сейчас телохранителей у президента намного меньше. А первых лиц республик и губерний нередко охраняют близкие друзья и род­ственники.

 Кстати, на Кавказе – это традиция, и без этого, видимо, не обойтись. В пример могу привести личную охрану Джохара Дудаева. Она состояла только из людей его тейпа. Его родственники служили так преданно, что даже за большие деньги никого из них не удалось завербовать. В ходе боевых действий многие из телохранителей ичкерийского президента погибли, но никого из наших разведчиков не подпустили к своему патрону. Дудаева удалось уничтожить только авиационной ракетой. Как усиливать свою охрану Путину, не мне теперь решать. Но задуматься есть над чем.

Иван ШАПОВАЛ

НАША СПРАВКА

Владимир Путин пережил четыре покушения

 ПОМИМО последней попытки покушения в Стамбуле, террористы охотились на В. Путина еще три раза. Первое покушение, по словам руководителя пресс-службы ФСО С. Девятова, готовилось 24 февраля 2000 г. на похоронах А. Собчака в Санкт-Петербурге и вовсе не «психопатом, а конкретной организацией». Тогда же впервые было официально объявлено, что специальные охранные мероприятия будут действовать, пока не исчезнет источник угрозы – «проигравшие военным схватку чеченские главари», – сообщал Девятов.

 Второе покушение на Президента России планировалось во время неформального саммита СНГ, который проводился 18–19 августа 2000 г. в Ялте. Как сообщалось, информация о покушении на президента была получена из-за рубежа. В рамках расследования были задержаны четыре чеченца и несколько выходцев с Ближнего Востока.

 Третье громкое заявление о готовящемся теракте против Путина было сделано в октябре 2001 года. Тогда азербайджанские спецслужбы сообщили, что им удалось предотвратить готовившееся покушение на Владимира Путина, которое должно было быть осуществлено в ходе его официального визита в Баку 9–10 января. Как заявил министр национальной безопасности Азербайджана Намик Аббасов, осуществить теракт против Президента России должен был гражданин Ирака Кянан Ростам.

 По данным азербайджанских спецслужб, прибывший в конце 1999 г. в Баку Кянан Ростам проходил подготовку в лагерях на территории Афганистана, имел связи с чеченскими боевиками, причастными к убийству около двух лет назад в Чечне трех британцев и одного новозеландца. В Азербайджане прошел закрытый суд над террористом. И только в январе стало известно, что покушение готовилось на Владимира Путина. Иракский экстремист был осужден на 10 лет лишения свободы.

 

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