ТЕЛКИ, ВПЕРЕД!

Андрей Даниленко, гражданин США, выпускник ист­фака МГУ им. М.В. Ломоносова, потомок русских эмигрантов в третьем поколении, сумел удивить современную Россию.

В 1993 г. стал президентом сначала фонда, а затем холдинга во главе с управляющей компанией «Русские фермы» и ринулся поднимать отечественное сельское хозяйство (в те-то годы!). И поднял. Сегодня «Русские фермы» – это миллиардные (пока в рублях) обороты. Работают в Московской области, на Ставрополье, а с 2005 г. – в Белгородской области.

И никто не удивляется, когда над животноводческим комплексом в окрестностях хутора Зоринские дворы Ивнянского р-на Белгородской обл. кружит небольшой самолетик. Это по пути из Москвы в Белгород совершает облет хозяйства воплощение американской мечты в русском исполнении, президент группы компаний «Русские фермы» Андрей Даниленко. Своеобразный «мониторинг» с воздуха. «Белгородские молочные фермы» – очередной проект неугомонного «американца», реализуемый совместно с администрацией области. И вот что получается у него на Белгородчине.

Бизнес по-русски с американским акцентом

БЕЗ ЗАПАДНЫХ специалистов «Русские фермы» сегодня представить нельзя. В будущем – возможно. В «Белгородских молочных фермах» приветствуется дву­язычие – так проще общаться с англоговорящими носителями технологий.

На молочном комплексе полным-полно импортной техники. Особенно выделяются огромные тракторы «Джон Дир», но слышно и знакомое тарахтенье – навоз сгребает родной МТЗ. Объясняют, что неприхотлив, прост в ремонте и на отлично выполняет поставленные «задачи». «Зачем выбрасывать деньги на дорогущую технику, требующую фирменного обслуживания?» И ездят иностранцы на отечественных «нивах». А что, нормальный сельский автомобиль. Им нравится.

Кстати, зарубежных спецов кроме хозяина здесь четверо. Адам Пеффер - руководитель проекта, технолог, Эрик МакНейли - консультант всех проектов, и Двэйн Колпэк. Эта «мичиганская мафия» прибыла из одного штата. К ним присоединился австралиец Мэтт Олдридж, зам. генерального директора.

Мэтт - бывший военный. На крестьянина совсем не похож. Сухощавый, стройный. Невероятно пунктуальный и всегда дер­жит слово. Пользуется беспрекословным авторитетом у районных и областных властей. Умудряется на расстоянии контролировать и собственную ферму в далекой Австралии. «Мэтт знает российскую реальность лучше нас с вами», – уверяет Александр Будко, управляющий фермой №1. «Откуда такое знание?» – «Да жена у него русская!»

Двэйн Колпэк, технолог, отвечает за обучение всего персонала фермы. Его за глаза доярки зовут «Колпаком». У него финские корни, даром что приехал из Америки, а по-фински «Колпэк» и есть «колпак». В Россию перевез всю семью – четверых детей. Старшей 6 лет. Вместе с мамой кроха старательно учит русский язык.

Американцы частенько проезжают мимо знаменитой Прохоровки. Смотрят на «Катюшу» и Т-34. «А они настоящие?» – недоверчиво спрашивают молоденькую переводчицу Леночку Кореневу.

Она меня сразу предупреждает – о Второй мировой войне с ними лучше не разговаривать – потрясают историческим невежеством и святой уверенностью, что именно США победили фашизм. А мы им совсем чуть-чуть помогли…

Мороз для телки – день чудесный!

В «РУССКИЕ фермы» по примеру президента Даниленко, историка по образованию, потянулись гуманитарии. Александр Бутко, выпускник Пятигорского государственного линг­вистического университета, и выглядит соответственно – типичный переводчик-интеллигент. Совершив стремительную карьеру в «Русских фермах», филолог Саша возглавил ферму №1. На вопрос о возрасте гордо отвечает: «Скоро будет 25!» Ему в отличие от состоявшихся еще в советские времена специалистов легче принять новые правила игры. Ведь для нашего «профессионала» круглогодичное открытое содержание скота в российских условиях – ересь!

Даже сотрудники, недавно принятые на работу, говорят: «Глупости все это. В мороз стадо погибнет!» Как голая крыша-навес, без стен, да еще с метровой вентиляционной прорезью по всей длине «конька» спасет животных от зимней стужи? Единственный резерв по повышению температуры в коровнике – свернутая в рулоны тонкая полимерная пленка, притороченная к карнизам крыши. В сильные холода и метели раскатывается вниз и прикрывает от ветра. Но суровая позапрошлая зима показала – голландки и немки не боятся русских холодов. До -10 градусов коровы чувствуют себя вполне комфортно, даже «стены-времянки» из пленки не нужны. Только поилки животных с подогревом, чтобы вода не замерзала.

На заметку «зеленым» – счастливое детство и зрелость буренкам на ферме обеспечены. Впору проводить акции типа «корова тоже человек»! Открытое содержание – это не промозглые и вонючие бетонные казематы бывших колхозов и совхозов.

На первой, головной ферме есть учебный центр. Его задача готовить специалистов для строящихся «клонов». «У нас и осеменятор замечательный!» – говорит управляющий. Как ни странно, это женщина, Галина Слепнева. Привнесла много нашего в западные методики. И американцы это нормально приняли – если так лучше, почему нет? Но они владеют самым ценным на сегодняшний день – колоссальным опытом работы с большими стадами и новейшими технологиями.

На ферме №2 уже готовы корпуса, на финише доильный зал. В перспективе эти две фермы расширятся до 10 тыс. голов доильного стада. А это, по грубым подсчетам, целая молочная река – до 340 т в день. Перепроизводства не боятся – на рынке дефицит молока. И всегда есть возможность открыть собст­венную переработку, выдавать продукцию из натурального молока, а не порошкового, которое и молоком-то на самом деле называть нельзя. Так, «молочный напиток»… Сегодняшние 45 т молока покупатели расхватывают моментально – только дай!

Белгородский «парфюм»

ТЕЛЯТНИК для совсем юных особей расположен в стороне от основных сооружений фермы. И вблизи, и издалека похож на кемпинг из маленьких ярко-синих и желтых пластиковых будок с палисадником. «Индивидуальный домик теленка».

На чужаков смотрят с недоверием, и каждый прячется в свое «бунгало». Красиво, кругом зелень и птички поют. Еды вдоволь, загончики прибраны.

У каждой телочки на всю жизнь в каждом ухе, как серьги, номерные бирки. Голландка – 4 (цифры на «серьгах»), немка – 5.

Животные расположились в коровнике, как на пляже. «У коров своя иерархия, – поучает бывший филолог. – Кто круче, лежит у перехода в доильный зал. В летнее время «авторитеты» располагаются ближе к торцу – там прохладней».

Рядом с корпусами высится гора белоснежного песка. Это для песчаной подстилки, никаких опилок и сена. Песок – самая нейтральная среда. Мастит, воспаление молочных желез, извечная болезнь буренок, сведен к минимуму. И это тоже плюсы открытого содержания.

Российская норма – на одну доярку приходится около 200 голов. На этой ферме – 525! Все дело в оборудовании. Животные сами с радостью идут на дойку, как на променад. Никто их не понукает. При этом американцы требуют – к коровам относитесь с лаской. А еще в «Белгородских молочных фермах» нулевая терпимость к пьянству. Попался с «запашком» – немедленное увольнение.

Доильный зал типа «европараллель» – 2 ряда по 30 мест. Сейчас ежедневный удой в среднем по 27 кг молока на корову. В следующем году рассчитывают на 32. Говорят, что работники фермы сами пьют парное молоко – значит, с его качеством все в порядке.

У каждой фермы свой запах. Здесь пахнет даже вкусно. В помещении чисто, насколько это вообще возможно в коровнике с «населением» под 2 тыс. жильцов. Во всяком случае, легкие летние ботинки сохранили первозданную чистоту. А под занавес многочасовой экскурсии даже удалось сфотографировать коров во время дойки «сзади». Не повезло. Правильно Двэйн Колпэк часто повторяет – «молочное животноводство пахнет навозом, а не молоком. И вовсе не белое». Волосы, лицо, фотокамера, одежда покрылись душистым зеленоватым налетом. И приобрели аромат «Белгородской молочной фермы». Вечером, в самолете, особо чув­ствительные дамочки принюхивались и высматривали носителя «парфюма».

Без «отката»

ПОЧЕМУ отечественные фермеры или сельхозпроизводители в массовом порядке не показывают такие же результаты? Причин несколько.

Во-первых, мешает инертность мышления: как все, так и я.

Во-вторых, по большому счету в стране нет длинных денег: программы Россельхозбанка всех селян охватить не в состоянии. Остальные банки деньги дать готовы. Но под что? И под какой процент? Подсчитаешь – и сам откажешься от «бизнес-проекта».

И в-третьих, главное: отношение региональных и местных властей к предпринимательству везде совершенно разное. От помощи до откровенного рэкета. Андрей Даниленко, президент компании «Русские фермы», неспроста работает на Белгородчине.

Например, при организации производств в Московской области в большинст­ве районов первое, что интересовало чиновников, – величина «отката». Детишкам на молочишко.

И надо отдать должное упорству «русского американца» – на коррупционные отношения с властями он не идет. А здесь ему губернатор Савченко сам предложил работать на этой земле. Выделил площади, помог с инфраструктурой, дал гарантии. Область взяла на себя значительную часть рисков. Вот и получилось – ферма №1 располагается не в глуши, куда можно добраться только на вездеходе, а в сот­не метров от трассы федерального значения. А это что-то значит.

Владимир ЛЕОНОВ, фото автора