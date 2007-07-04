ТЕЛКИ, ВПЕРЕД!
№ 27(61) от 05.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Андрей Даниленко, гражданин США, выпускник истфака МГУ им. М.В. Ломоносова, потомок русских эмигрантов в третьем поколении, сумел удивить современную Россию.
В 1993 г. стал президентом сначала фонда, а затем холдинга во главе с управляющей компанией «Русские фермы» и ринулся поднимать отечественное сельское хозяйство (в
И никто не удивляется, когда над животноводческим комплексом в окрестностях хутора Зоринские дворы Ивнянского
Бизнес
БЕЗ ЗАПАДНЫХ специалистов «Русские фермы» сегодня представить нельзя. В будущем – возможно. В «Белгородских молочных фермах» приветствуется двуязычие – так проще общаться с англоговорящими носителями технологий.
На молочном комплексе
Кстати, зарубежных спецов кроме хозяина здесь четверо. Адам Пеффер - руководитель проекта, технолог, Эрик МакНейли - консультант всех проектов, и Двэйн Колпэк. Эта «мичиганская мафия» прибыла из одного штата. К ним присоединился австралиец Мэтт Олдридж, зам. генерального директора.
Мэтт - бывший военный. На крестьянина совсем не похож. Сухощавый, стройный. Невероятно пунктуальный и всегда держит слово. Пользуется беспрекословным авторитетом у районных и областных властей. Умудряется на расстоянии контролировать и собственную ферму в далекой Австралии. «Мэтт знает российскую реальность лучше нас с вами», – уверяет Александр Будко, управляющий фермой №1. «Откуда такое знание?» – «Да жена у него русская!»
Двэйн Колпэк, технолог, отвечает за обучение всего персонала фермы. Его за глаза доярки зовут «Колпаком». У него финские корни, даром что приехал из Америки, а
Американцы частенько проезжают мимо знаменитой Прохоровки. Смотрят на «Катюшу» и
Она меня сразу предупреждает – о Второй мировой войне с ними лучше не разговаривать – потрясают историческим невежеством и святой уверенностью, что именно США победили фашизм. А мы им совсем
Мороз для телки – день чудесный!
В «РУССКИЕ фермы» по примеру президента Даниленко, историка по образованию, потянулись гуманитарии. Александр Бутко, выпускник Пятигорского государственного лингвистического университета, и выглядит соответственно – типичный
Даже сотрудники, недавно принятые на работу, говорят: «Глупости все это. В мороз стадо погибнет!» Как голая
На заметку «зеленым» – счастливое детство и зрелость буренкам на ферме обеспечены. Впору проводить акции типа «корова тоже человек»! Открытое содержание – это не промозглые и вонючие бетонные казематы бывших колхозов и совхозов.
На первой, головной ферме есть учебный центр. Его задача готовить специалистов для строящихся «клонов». «У нас и осеменятор замечательный!» – говорит управляющий. Как ни странно, это женщина, Галина Слепнева. Привнесла много нашего в западные методики. И американцы это нормально приняли – если так лучше, почему нет? Но они владеют самым ценным на сегодняшний день – колоссальным опытом работы с большими стадами и новейшими технологиями.
На ферме №2 уже готовы корпуса, на финише доильный зал. В перспективе эти две фермы расширятся до 10 тыс. голов доильного стада. А это, по грубым подсчетам, целая молочная река – до 340 т в день. Перепроизводства не боятся – на рынке дефицит молока. И всегда есть возможность открыть собственную переработку, выдавать продукцию из натурального молока, а не порошкового, которое и
Белгородский «парфюм»
ТЕЛЯТНИК для совсем юных особей расположен в стороне от основных сооружений фермы. И вблизи, и издалека похож на кемпинг из маленьких
На чужаков смотрят с недоверием, и каждый прячется в свое «бунгало». Красиво, кругом зелень и птички поют. Еды вдоволь, загончики прибраны.
У каждой телочки на всю жизнь в каждом ухе, как серьги, номерные бирки. Голландка – 4 (цифры на «серьгах»), немка – 5.
Животные расположились в коровнике, как на пляже. «У коров своя иерархия, – поучает бывший филолог. – Кто круче, лежит у перехода в доильный зал. В летнее время «авторитеты» располагаются ближе к торцу – там прохладней».
Рядом с корпусами высится гора белоснежного песка. Это для песчаной подстилки, никаких опилок и сена. Песок – самая нейтральная среда. Мастит, воспаление молочных желез, извечная болезнь буренок, сведен к минимуму. И это тоже плюсы открытого содержания.
Российская норма – на одну доярку приходится около 200 голов. На этой ферме – 525! Все дело в оборудовании. Животные сами с радостью идут на дойку, как на променад. Никто их не понукает. При этом американцы требуют – к коровам относитесь с лаской. А еще в «Белгородских молочных фермах» нулевая терпимость к пьянству. Попался с «запашком» – немедленное увольнение.
Доильный зал типа «европараллель» – 2 ряда по 30 мест. Сейчас ежедневный удой в среднем по 27 кг молока на корову. В следующем году рассчитывают на 32. Говорят, что работники фермы сами пьют парное молоко – значит, с его качеством все в порядке.
У каждой фермы свой запах. Здесь пахнет даже вкусно. В помещении чисто, насколько это вообще возможно в коровнике с «населением» под 2 тыс. жильцов. Во всяком случае, легкие летние ботинки сохранили первозданную чистоту. А под занавес многочасовой экскурсии даже удалось сфотографировать коров во время дойки «сзади». Не повезло. Правильно Двэйн Колпэк часто повторяет – «молочное животноводство пахнет навозом, а не молоком. И вовсе не белое». Волосы, лицо, фотокамера, одежда покрылись душистым зеленоватым налетом. И приобрели аромат «Белгородской молочной фермы». Вечером, в самолете, особо чувствительные дамочки принюхивались и высматривали носителя «парфюма».
Без «отката»
ПОЧЕМУ отечественные фермеры или сельхозпроизводители в массовом порядке не показывают такие же результаты? Причин
Во-первых, мешает инертность мышления: как все, так и
Во-вторых, по большому счету в стране нет длинных денег: программы Россельхозбанка всех селян охватить не в состоянии. Остальные банки деньги дать готовы. Но под что? И под какой процент? Подсчитаешь – и сам откажешься от
И
Например, при организации производств в Московской области в большинстве районов первое, что интересовало чиновников, – величина «отката». Детишкам на молочишко.
И надо отдать должное упорству «русского американца» – на коррупционные отношения с властями он не идет. А здесь ему губернатор Савченко сам предложил работать на этой земле. Выделил площади, помог с инфраструктурой, дал гарантии. Область взяла на себя значительную часть рисков. Вот и получилось – ферма №1 располагается не в глуши, куда можно добраться только на вездеходе, а в сотне метров от трассы федерального значения. А это
Владимир ЛЕОНОВ, фото автора
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