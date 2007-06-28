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Российские пограничники охраняют американские горки

№ 26(60) от 28.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Российские пограничники охраняют американские горки

 В МОСКОВСКОМ метро с недавнего времени появилась реклама службы по контракту в погранвойсках ФСБ РФ.

 На ней изображен улыбающийся юноша на фоне живописного горного пейзажа. Вот в таких местах, мол, служить придется.

 Все бы ничего, но это гора Ренье, которая находится совсем даже не на Кавказе, а в штате Вашингтон, США.

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