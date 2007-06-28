Российские пограничники охраняют американские горки

В МОСКОВСКОМ метро с недавнего времени появилась реклама службы по контракту в погранвойсках ФСБ РФ.

На ней изображен улыбающийся юноша на фоне живописного горного пейзажа. Вот в таких местах, мол, служить придется.

Все бы ничего, но это гора Ренье, которая находится совсем даже не на Кавказе, а в штате Вашингтон, США.