Российские пограничники охраняют американские горки
№ 26(60) от 28.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В МОСКОВСКОМ метро с недавнего времени появилась реклама службы по контракту в погранвойсках ФСБ РФ.
На ней изображен улыбающийся юноша на фоне живописного горного пейзажа. Вот в таких местах, мол, служить придется.
Все бы ничего, но это гора Ренье, которая находится совсем даже не на Кавказе, а в штате Вашингтон, США.
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