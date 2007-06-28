Чеченские школы попали в мировую паутину

Интернетизация школ и в первую очередь сельских – одна из самых замечаемых сторон национального проекта «Образование». Возможно, это связано и с прошлогодним сеансом видеосвязи первого вице-премьера Дмитрия Медведева с тремя региональными школами: Корякского автономного округа, Челябинской области и Чеченской Республики. Именно с тех пор началась усиленная интернетизация российских школ.

НЕДАВНО о своих успехах в данной области заявила и Чечен­ская Республика. Пресс-служба президента и правительства Чечни распространила сообщение, в котором говорится, что до конца 2007 г. в республике к Интернету будут подключены

438 образовательных учреждений, из них 342 школы – через спутниковую систему. По той же информации, в столице республики – Грозном доступ к Интернету получат 58 школ, девять из которых – по наземной инфраструктуре, остальные же – по беспроводному доступу WIMAX. Эта технология дает возможность школьному Интернету быть независимым от местных операторов связи, которые могут искусственно завысить цены.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве образования Чеченской Республики. «На сегодняшний день доступ в Интернет в республике имеют 135 школ, из них восемь – в Грозном», – говорит заместитель министра образования Ганга Эльмурзаева. По ее словам, это только третья часть всех школ, и действительно, до конца 2007 г. будут интернетизированы все школы республики.

Г-жа Эльмурзаева также говорит, что кроме школ в республике планируется подключить к всемирной сети и учреждения дополнительного образования: интернаты, дома творчества, станции юных натуралистов и др. Она же сообщила, что в этом году на закупку компьютеров для школ правительством выделено 2 млн. рублей.