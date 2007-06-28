На границах России свирепствует чума

В Россию из Грузии может проникнуть вирус африканской чумы, поражающей свиней. Об этом во вторник сообщил начальник Управления ветеринарного надзора Россельхознадзора Николай Власов.

БОЛЕЗНЬ не опасна для людей, но способна напрочь уничтожить свиноводческую отрасль. В Грузии вирус распространился на 11 районов, включая Тбилиси, и поразил почти половину поголовья животных. «Очень много свиней должно быть убито, чтобы его остановить», – говорит генеральный директор Международного эпизоотического бюро Бернард Валла.

Первые вспышки были обнаружены еще в мае, но грузины отказались воспользоваться помощью российских специалистов. Теперь болезнь приняла опасный оборот.

Поставки свинины в Россию из Грузии были незначительными. Но теперь они полностью прекращены. Чтобы не допустить проникновения вируса, отечественные ветеринарные службы выстраивают эшелонированную оборону. Первый рубеж – непосредственно на границе, пограничники уже получили специальную инструкцию о том, как поступать с мясом и домашними животными, которых будут пытаться ввезти в Россию. По идее, у людей, пересекающих границу, должны изыматься даже бутерброды с колбасой из свинины.

Второй барьер – на некотором удалении. Под контроль взяты все автомагистрали, железнодорожные и водные пути из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области.

Как отметил Николай Власов, у России есть вакцина против африканской чумы. Правда, она не лечит животное, а лишь обеззараживает. Мясо вакцинированной свиньи можно использовать только в промышленной переработке. То есть для колбасы и сосисок.