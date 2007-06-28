Начало секса
№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел общество ]
ТЕЛЕКАНАЛ ТВЦ в пятницу покажет докуменальный фильм «Детям до 16…» о том, как одновременно с перестройкой в России происходила сексуальная революция.
…В советские времена одному из героев фильма сестра однажды привезла из-за границы кассету с классикой эротического кино – «Греческой смоковницей». Он сдуру дал товарищу посмотреть потрясающее кино. Идеологически выдержанный друг сдал его органам. В результате у несчастного эротомана не стало ни свободы, ни работы, ни семьи.
Отец, пожалев дочку, развелся, чтобы девушке не пришлось упоминать позорную 228 статью, по которой сел ее папа. Статью, карающую за просмотр и распространение порнографических фильмов, отменил только Горбачев, официально разрешив, таким образом, секс в СССР не только на партийных дачах.
Потом были «Маленькая Вера», «Интердевочка», поведавшие нашему зрителю о том, что секс не только существует, но его можно еще и купить…
В программе принимает участие известный переводчик-синхронист, «голос» запрещенного иностранного кино Василий Горчаков, который только благодаря близости к первым лицам страны тоже не оказался за решеткой.
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