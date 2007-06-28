Начало секса

ТЕЛЕКАНАЛ ТВЦ в пятницу покажет докуменальный фильм «Детям до 16…» о том, как одновременно с перестройкой в России происходила сексуальная революция.

…В советские времена одному из героев фильма сестра однажды привезла из-за границы кассету с классикой эротического кино – «Греческой смоковницей». Он сдуру дал товарищу посмотреть потрясающее кино. Идеологически выдержанный друг сдал его органам. В результате у несчастного эротомана не стало ни свободы, ни работы, ни семьи.

Отец, пожалев дочку, развелся, чтобы девушке не приш­лось упоминать позорную 228 статью, по которой сел ее папа. Статью, карающую за просмотр и распространение порнографических фильмов, отменил только Горбачев, официально разрешив, таким образом, секс в СССР не только на партийных дачах.

Потом были «Маленькая Вера», «Интердевочка», поведавшие нашему зрителю о том, что секс не только существует, но его можно еще и купить…

В программе принимает участие известный переводчик-синхронист, «голос» запрещенного иностранного кино Василий Горчаков, который только благодаря близости к первым лицам страны тоже не оказался за решеткой.